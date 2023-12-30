هجوم جديد يستهدف قاعدة في العراق تستضيف قوات أميركية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت فصائل عراقية مسلحة السبت، أنها هاجمت بالطيران المسير قاعدة عراقية شمال البلاد تستضيف قوات أمريكية، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة فصائل عراقية شيعية، في بيان لها، إن عناصرها "هاجموا قاعدة حرير المحتلة في أربيل بالطيران المسير".

وأضاف البيان أن الهجوم يأتي استمرارا لمنهجها في مقاومة قوات "الاحتلال الأمريكي" في العراق والمنطقة، وردا على الهجمات التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.

وأكد البيان مواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية قائلا "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكمعاقلالعدو".