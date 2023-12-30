ماذا بعد يا غزة ؟ : البحث عن مسارات جديدة للسلام والاستقرار

MENAFN - Alghad Newspaper) الدكتور نعيم الملكاوي



في ظل الدمار الذي خلفته الأحداث الدائرة في غزة ، يبرز السؤال الملح :

ماذا بعد ؟

في أعقاب عملية طوفان الأقصى وما تبعها من عدوان على غزة وشعبها وإعادة احياء العمل المقاوم الفاعل فرضت المقاومة الفلسطينية معادلة جديدة في ملف الصراع واثبتت انها رقم صعب لا يمكن تجاهله او تجاوزه، وان القضية الفلسطينة حاضرة رغم ما شابها من فتور ، وأن التغير الملفت للرأي العام العالمي اتجاه " اسرائيل الدولة والنظام " فاق كل التوقعات ، هذا بالاضافة الى افشال مشروع التهجير المزدوج الذي كان يخطط له ، وضعت العالم والمجتمع الدولي امام تساؤلات حاسمة حول الخطوات المقبلة وكيفية إعادة البناء والتعافي . تتمثل الأهمية الأساسية في تحديد مسارات فاعلة للسلام والتنمية المستدامة في المنطقة ، مع ضمان عدم تكرار الدمار والمعاناة .

قبل البدء بالإجابة على الـ ماذا بعد ؟

يجب إيقاف كافة العمليات العسكرية والعدوان الهمجي على غزة الصمود ، وانسحاب قوات العدو من القطاع والذهاب إلى عملية تبادل الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل مع الضمان الدولي بإيقاف كافة الأنشطة العدائية والاعتقالات ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ، وبعدها يتم تقييم ما خلفه هذا العدوان :

الوضع الحالي : غزة الآن تقف على أنقاض الحرب الأخيرة ، مع تدمير واسع النطاق للبنية التحتية ، الأمر الذي يستوجب جهودا دولية مكثفة لإعادة الإعمار . الأولوية تكمن في توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء ، الماء ، الرعاية الصحية ، والإسكان للآلاف الذين تضرروا من العدوان وتمكينهم من ارضهم وتفويت فكرة التهجير المزدوج داخل غزة او الى خارجها والغاء فكرتها في الضفة الغربية .

التحديات والفرص : تتعدد التحديات التي تواجه غزة في مرحلة ما بعد الأزمة ، بما في ذلك الحاجة إلى الدعم المالي والفني ، وإعادة بناء البنية التحتي ، وإعادة تأهيل وتعزيز النظم الصحية والتعليمية . من جهة أخرى ، تبرز فرص للتطوير المستدام والبناء على أسس تحفظ الكرامة والحقوق .

دور المجتمع الدولي : من الضروري أن يلعب المجتمع الدولي دوراً فاعلاً في دعم غزة خلال هذه المرحلة . يشمل ذلك توفير المساعدات الإنسانية ، دعم جهود إعادة الإعمار ، والعمل على إيجاد حلول دائمة للنزاع .

الدور الإقليمي والدبلوماسية : الدول المجاورة والفاعلون الإقليميون لهم دور محوري في دعم الاستقرار والتنمية في غزة . الدبلوماسية الإقليمية والمفاوضات تلعبان دورا حاسما في تجنب تجدد الصراع وضمان الأمن والسلام .

لا بد من العقلنة الدولية لاستكشاف السبل المحتملة لتحقيق السلام وإعادة الإعمار في غزة وان الواقع الجديد الذي انتجته عملية طوفان الاقصى يجب البناء عليه والانطلاق من ثوابته ، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الإقليمية والمجتمع الدولي في ظل الحفاظ على كافة حقوق الشعب الفلسطيني .

تتوزع الجهود والمرتكزات الى المحاور التالية :

المحور الأول : تعزيز وتمكين دور الأردن ومصر ، لأن مفاتيح الضفة والقطاع تكمن في هذا التمكين ، وهذا جليٌ من الجهود الدبلوماسية الأخيرة والمباحثات المشتركة التي تخوضها لتحقيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية ، بالإضافة إلى تعزيز الدور القطري الذي كان له الأثر الإيجابي في الهدنة الأولى وعملية تبادل الأسرى ، مع استدعاء الدور العربي الشامل.



المحور الثاني : الوضع الحالي في غزة يجب أولا تقييم الأضرار التي لحقت بغزة وشعبها الصامد ، من حيث الخسائر البشرية والتدمير البنيوي . ينبغي التطرق للتحديات الإنسانية الراهنة ، بما في ذلك النزوح الداخلي والحاجة الماسة للمساعدات بكافة اشكالها واعادة المنازحين الى مناطقهم وتمكينهم منها وعدم تفريغها.



المحور الثالث : التركيز على الآفاق المستقبلية للحلول والسيناريوهات المحتملة لما بعد الأزمة في غزة ، بما في ذلك إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي . كما ينبغي النظر في كيفية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة ، وإيلاء المصالحة الفلسطينية الفلسطينية جل الاهتمام على أسس متينة ترأب كافة الصدوع دون التغول بين الأطراف وعلى أسس ديمقراطية .



المحور الرابع : دور المجتمع الدولي يجب تحليل الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي واسقاطه على ارض الواقع الفلسطيني ، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الكبرى وتركيا وإيران ، في دعم جهود السلام وإعادة الإعمار والاستقرار .



ماذا بعد غزة ؟ ؟ ؟

يتطلب جهودآٓ مشتركة وإرادة سياسية قوية لضمان عدم تكرار أي عدوان وكبح جماح الغطرسة "الاسرائيلية" والدعم الدولي لها . ولهذا يجب أن تكون الأولوية للسلام ، الأمن ، والتنمية المستدامة ، مع التركيز على الحقوق التاريخية والإنسانية وكرامة الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة .