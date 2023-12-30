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مقدادي: تعزيز مكانة الأسرة والحفاظ على موروثها الإنساني

12/30/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمله العام الحالي، بالنهج التشاركي مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بشؤون الأسرة عبر التنسيق والتشبيك بما يحقق استقرار الأسرة ورفاهها، وتوّج هذه الإنجازات عبر احتفاليته بمرور عشرين عاماً على تأسيسه بمشاركة الأسر من مختلف المحافظات، عرض فيها منتجات تعكس الثقافة والموروث الأردني.
واستمر المجلس بتعزيز مكانة الأسرة والحفاظ على موروثها الإنساني والقيمي.
واستعرض الأمين العام للمجلس د. محمد مقدادي أبرز المحطات في عمل المجلس على مدار العام، وفي مقدمتها إطلاق المرحلة التجريبية، من نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري.
وقال مقدادي، إن النظام أطلق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة (إدارة حماية الأسرة والأحداث، وزارات التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم ومؤسسة نهر الأردن)، لافتاً إلى أن هذا النظام تمت برمجته بحيث يعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة، من العنف والإجراءات الوطنية والداخلية للمؤسسات، والتي تُحدد منهجية العمل مع الحالات والأدوار المنوطة بكل جهة من الجهات، وسيتم خلال السنوات القادمة التوسع بالنظام على المستوى الوطني بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق سرعة أكبر للاستجابة لحالات العنف وحمايتها، بالإضافة للعمل على إعداد خطة لتعزيز منظومة الحماية من العنف على المستوى الوطني؛ لتوفير إمكانية أكبر للوصول لحالات العنف ضمن إطار مؤسسي متكامل.
وفي السياق ذاته، بيّن مقدادي أن المجلس أعد وبالتعاون مع المؤسسات الدينية الثلاث(وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دائرتي الإفتاء العام، وقاضي القضاة) دليلاً استرشادياً لحماية الأسرة من العنف؛ خاصة في ضوء استمرار حالات العنف الأسري في المجتمع وظهور عدد من القضايا التي شكلت تهديداً للأُسرة، وكذلك انتشار بعض المفاهيم المغلوطة اجتماعياً والتي تقوم على تبرير العنف بدلاً من تقويضه، مشيراً إلى عقد سلسلة من التدريبات على محتويات الدليل، وآخرها استهدفت طلبة الإصلاح والإرشاد الأسري والإعلام الديني في الجامعات الأردنية، كما واستهدف مقدمي الخدمات في مراكز الإرشاد الأسري؛ لرفع وتعزيز قدراتهم بما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة الإرشادية.
وفي مجال حماية الطفل، أطلق المجلس بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ووزارة العدل ومديرية الأمن العام وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التقنية الحديثة لسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها في إدارة حماية الأسرة والأحداث في وسط وجنوب عمان، ووفقاً لمقدادي فإنّ هذه التقنية جاءت للإسهام بالنهوض بأوضاع الأسرة وأفرادها، وبصورة تُحقق المصلحة الفُضلى للطفل خاصة في جانب الحماية، كونها تتيح سماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف والتعامل معهم في أجواء ملائمة بعيدة عن المؤثرات النفسية السلبية وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي التي يحتاجها الطفل.
ونوه إلى أنّه وضمن الخطط المستقبلية يتم حالياً متابعة افتتاح نوادي نهارية لكبار السن، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنظمة الإنسانية والإدماج؛ حيث جاءت هذه المبادرة إحدى توصيات التقرير التحليلي لتقييم الإستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام (2018-2022) والذي أعدّه المجلس بالتعاون مع منظمة الإسكوا.

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