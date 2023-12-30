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المسلماني: القطاع السياحي بحاجة لتدخل حكومي عاجل

12/30/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على القطاع السياحي، في ظل الظروف التي يعيشها حاليا، لإنقاذه من الانتكاسة التي شهدها القطاع أثناء العدوان على غزة.
وقال المسلماني في بيان له، إنه على الحكومة التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع، والذي يعاني من أوضاع صعبة نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، متمنيا من الحكومة تنفيذ التوصيات التالية:
1 - تفعيل برنامج استدامة للمحافظة على استمرارية العمالة.
2 - تأجيل قروض كورونا البنكية التي استحقت على القطاع السياحي.
3 - تأجيل قروض برنامج استدامة المستحقة على القطاع للضمان الاجتماعي، جراء جائحة كورونا.
4 - إعفاء القطاع من رسوم الاشتراكات من هيئة تنشيط السياحة، ورسوم التراخيص لسنة 2024 لضمان بقاء هذه الشركات على رأس عملها.
وأكد المسلماني أن القطاع يعيش أوضاعا صعبة، وان على الحكومه التدخل بشكل عاجل، لأننا قد نرى الفترة المقبلة، مؤسسات سياحية متعثرة، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني والعاملين في هذا القطاع.

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