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ما هي مآلات إعادة إعمار غزة؟

12/30/2023 11:17:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات تنشغل المبادرات والمقترحات السياسية حول غزة حاليا بأمور ذات صلة بشكل ومدة الهدنة ومراحلها، وما الشكل الذي سيكون عليه وقف إطلاق النار، هل هو شامل أم مؤقت؟ وكذلك المساعدات الإنسانية، فيما يأتي هذا الانشغال على حساب الحديث عن "ملف إعادة إعمار غزة" الذي سيكون منعطفا حادا يترقب الجميع مآلاته.
وستظل إعادة إعمار غزة مسألة معقدة وحساسة، وستتأثر بكثير من العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية، خصوصا وأن حرب الإبادة التي يقترفها الاحتلال طالت، وفق إحصائيات أخيرة، أكثر من 37 ألفا و379 مبنى، 10049 منها دمرت بالكامل، وكان النصيب الأكبر في شمال القطاع.
يذكر أن ملف إعادة إعمار القطاع الشائك لم يكن ملفا ذا صلة بالقطاع في هذه المرحلة فقط، ففي الأعوام 2006، 2008، 2014، حينما شهد القطاع صراعا بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، كان هذا الملف شائكا في ذلك الوقت، لكنه الآن أكثر تعقيدا لجهة احتدام الصراع، وتغير قواعد وموازين القوى منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر).
ورغم انخفاض منسوب الانشغال بهذا الملف، غير أن ذلك لم يمنع من ظهور تحركات دولية وإقليمية على صعيده، حيث أكد "إعلان الدوحة" للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "مد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية." وعبر القادة عن قلقهم من تدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك، عينت الأمم المتحدة منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي مؤخرا لزيادة المساعدات الإنسانية، حيث قالت الأمم المتحدة في بيان لها إن الهولندية سيغريد كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وستبدأ عملها في الثامن من كانون الثاني/يناير.
ورغم الدمار الكبير الذي حل بقطاع غزة، إلا أن إعادة الإعمار من الممكن أن تأتي في سياقات التفاوض أو الحلول النهائية؛ لأنها ستظل مرهونة لنتائج "مرحلة ما بعد الحرب"، وبمن سيدير القطاع، حيث تظل الإجابات خاضعة لتجاذبات الأطراف الحادة.
لهذا يرى خبراء أن الحديث عن إعادة الإعمار ما يزال مبكرا مقابل الحديث عن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ومن ثم البدء بعملية سلمية.
وأشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد" إلى أن سيناريوهات إعادة الإعمار لم تتحدد بعد، وأن من يحسم المعركة في الميدان هو من سيقدم السيناريو الخاص بإعادة الإعمار.
‏وفي هذا الصدد، يشير الخبير السياسي الدكتور منذر الحوارات إلى أنه "من المبكر الحديث عن إعمار غزة لأن السيناريوهات في غزة لم تتحدد بعد.
وتابع أن السيناريو الذي يطرحه الاحتلال أنه "في حال عدم انتصارها على حركة المقاومة الإسلامية حماس" فإنه سيبقي غزة دون إعادة إعمار، كما سيحرمها أيضا من أي مساعدات دولية، وفرض حصار شامل على القطاع ، وهو بالتالي سيبقي قيادة حماس في مواجهة واقع معقد جدا من البيوت المخربة والبنية التحتية المدمرة.
وأضاف الحوارات أن الاحتلال "قام بتدمير شامل لكل البنية التحتية في غزة، وبالتالي إذا لم يستطع أن ينهي حماس فسيبقيها في مواجهة هذا الواقع المؤلم، وبالتالي فهو يراهن أن يؤدي ذلك أيضا إلى انتفاضة المجتمع الغزي على حماس وحكمها، وبالتالي يحقق مبتغاه".
أما السيناريو الثاني- بحسب الحوارات- فهو أن تنتهي الحرب بسيناريو معين يخرج المقاومة من غزة، وهنا سيتم الحديث عن إعادة إعمار دولية وفق صيغة سياسية لغزة تعتمد على بقاء الاحتلال مشرفا ومهيمنا على القطاع، ويدير بشكل عام عملية إعادة الإعمار، وهذا بات يطرح من خلال محاولة فصل القطاع عن الضفة الغربية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو سيناريو تطرحه دولة الاحتلال في هذه الفترة.
وقال إن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وقطع الاتصال مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتعيين قيادة خاصة تكون تابعة لدولة الاحتلال هو السيناريو الواضح الذي ستتم من خلاله عملية إعادة الإعمار من وجهة نظر الاحتلال، ولذلك نجد أنه يحاول الآن فتح ممر بين قطاع غزة وقبرص واليونان أيضا لإيصال المواد والمستلزمات، وبالتالي ستكون إعادة الإعمار مستقلة عن أي دولة عربية في هذا الجانب.
أما السيناريو الثالث- وفقا للحوارات- وربما يكون هو الأرجح، فيتمثل بحصول اتفاق دولي على صيغة ما للحكم في غزة، وهذه الصيغة ستتضمن إعادة الإعمار وربما من خلال مؤتمر دولي، بعد أن يتم اختيار أو اتفاق على السلطة، وغالبا سيكون هذا السيناريو مع السلطة الوطنية الفلسطينية التي يسعى العالم إلى إعادة تأهيلها.
ولفت إلى أنه ريثما يتم انتخاب سلطة جديدة انتخابا مباشرا، ستكون هذه الطريقة هي الواعدة التي تضمن التدخل الدولي في عملية المساعدات ومراقبة دولية من خلال إدارة السلطة، ولكن أوان هذا السيناريو لم يحن وقته بعد.
وزاد: "عموما الحرب لم تحط رحالها بعد، ونتائج الحرب لم تحسم؛ إذ إن الأهداف الاستراتيجية للاحتلال التي تحدث عنها لم تتحقق، وهي القضاء على حماس كحكم وكمؤسسة عسكرية".
وأشار إلى أن سيناريوهات إعادة إعمار غزة مرهونة بالنتائج المستقبلية للعدوان الصهيوني على غزة ونتائجه، وبالتالي علينا الانتظار إلى ذلك الوقت.
بدوره، يرى وزير الإعلام السابق سميح المعايطة أن إعادة الإعمار هي مرحلة مهمة وضرورية؛ لأن غزة اليوم فقدت مقومات الحياة من بنية تحتية وعشرات آلاف البيوت، والتعليم والصحة وحتى الطرقات، مستدركا أن "إعادة الأعمار عملية سياسية".. ومتسائلا: "من سيمول إعادة الأعمار، ومن الدول التي ستفرض شروطها من حيث من يحكم غزة، وأيضا من سيدير عملية الإعمار ويشرف على الإنفاق والأولويات؟".
ويقول المعايطة إن إعادة الإعمار ستكون ضمن تفاصيل الاتفاق النهائي الذي سيوقف العدوان؛ لأن من سيحكم غزة سيحكم دمارا إذا لم تكن هناك إعادة إعمار، وسترتبط إعادة الإعمار بشكل غزة السياسي والسكاني والجغرافي بعد انتهاء العدوان.
وبين أن إعادة الإعمار هي مجال استثمار للشركات التي ستنفذه، والتي ستكون من الدول التي تمول الحرب أو مكافأة لدول على مواقفها، وهذا أمر يمكن اعتباره جزءا من البعد السياسي لهذه العملية.
أما وزير الأشغال الأسبق المهندس فلاح العموش، فبين أن الحديث عن إعمار غزة مرتبط بالوضع السياسي والأمني بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى أن هذه الحرب ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، وبناء على وقفها وآلية الوضع السياسي التي تلي انتهاء الحرب الذي يقرره الفلسطينيون أنفسهم، سيبدأ الحديث عن إعادة إعمار غزة.
وأضاف العموش أنه بعد انتهاء الحرب سيكون الحديث عن إعادة الإعمار ومنهجيته، وذلك من خلال صندوق موجود أصلا وهو صندوق إعادة إعمار غزة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والنقابات المهنية والجهات الحكومية.

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