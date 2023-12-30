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عبد الرحمن: 7 أكتوبر منعت النكبة الثاني للشعب الفلسطيني

12/30/2023 11:17:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الفلسطيني الأستاذ الدكتور أسعد عبد الرحمن أنّ أحداث السابع من اكتوبر الماضي أعادة الثقة بالأمة العربية من جديد خصوصاً وأن ما حدث لا سابق له في تاريخ الصراع الفلسطيني العربي وهو يشبه من حيث المباغتة هجوم اكتوبر من عام ١٩٧٣، وهو الانتصار العربي العسكري الأبرز الذي يعتز به.
واضاف الدكتور عبد الرحمن في ندوة محاضرة له في معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية تحت عنوان " ما كشفت عنه الحرب على قطاع غزة محلياً وإقليمياً ودولياً"، إن ما كشفت عنه الحرب على قطاع غزة هو انتصار متحقق على نحو فوري مضيفاً " ليس كمثل ٧ أكتوبر .. ما قبله ليس مثله وما بعده ليس كما سبقه".
وذكر أن أوجه النجاحات الباهرة المباشرة وآثارها بعيدة المدى تجلت في استعادة الثقة بالنفس فلسطينياً وعربياً وإسلامياً وضرب صور التفوق والردع.
وعلى الصعيد السياسي شكل ما حدث انتصاراً اسفر عن توحيد الموقف السياسي الفلسطيني والعربي والإسلامي، وربما أوقف النكبة الثانية التي كانت قيد الإعداد لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خصوصاً في عموم مناطق الضفة الغربية والقدس.
واضاف الدكتور عبد الرحمن في الندوة التي حضرتها شخصيات سياسية وإعلامية واسعة أن ما حدث في السابع من اكتوبر كشف حقيقة السردية الفلسطينية على الرواية الصهيونية وهو الأمر الذي أدى إلى كشف زيف الوجه الإسرائيلي ثم الكشف عن الوجه البشع لاسيما وأن إسرائيل مؤسسة على أرض وحقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن اقبح الصور التي ظهر فيها كيان الاحتلال الإسرائيلي هو تحويل قطاع غزة من أكبر معسكر اعتقال في العالم إلى أكبر مقبرة في العالم بقوة نهج الإبادة والتطهير العرقي.
واشار في محاضرته إلى أن ما عانت منه إسرائيل بقوة تلك الملحمة على مختلف الأصعدة افقدها صوابها وأصابها بالسعار الانتقامي والمنغمس والممزوج بأسوأ ما ورد في الأدبيات اليهودية من العنصرية والاستعمارية والاستعلاء والغطرسة الدموية.
ولفت إلى أن ما جرى غيّر صورة إسرائيل في الصورة والمعنى والوظيفة؛ فلم تعد صورة الـ إسرائيل تلك الدولة القوية القادرة على الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها وعلى ردع كل من يفكر مجرد تفكير في إيذائها، وبالتالي لم تعد تلك القلعة الحصينة المنيعة التي تحمي مصالح الغرب الإمبريالي في منطقة الشرق الأوسط أو دور الشرطي المكلف بتأديب أي دولة أو نظام أو طرف سياسي يتجرأ على مخالفة الولايات المتحدة والغرب في المنطقة.
مضيفاً في السياق ذاته " ما حدث في عملية طوفان الأقصى مثل تهديداً وجودياً لهذا الكيان".
ولفت إلى أهمية ما حدث والذي اظهر التضامن الشعبي الجماهيري العربي والإسلامي، مشيداً بالموقف الأردني والذي ظهر بأبهى صوره في دعم وإسناد القضية الفلسطينية.
وقال:" إسرائيل ولولا السلاح ومختلف أنواع الدعم الأمريكي لسقطت الدولة الصهيوينة في بئر الخطر الوجودي".
ونوه إلى أن طوفان الأقصى كشفت عداء الغرب الرسمي للفلسطينيين والعرب والمسلمين على كل الأصعدة وازدواجية المعايير، واحتقار الشرعية الدولية والقانون الدولي، بل وانفضاح الفشل الأخلاقي.
ولفت إلى أن طوفان الأقصى أظهرت التأييد للسردية الفلسطينية ونبذ الرواية الإسرائيلية بعد اتضاح التلفيق الكبير فيها، وبدأت عملية ضغط متنامية على المستويات السياسية في الغرب، بل وفي أروقة البيت الأبيض والكونغرس الأميركي.
مؤكدا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بأن الطرف الفلسطيني لم يهزم .. وهو المنتصر وأن الطرف الإسرائيلي الذي لم ينتصر هو المهزوم".

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