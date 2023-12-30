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هل يشهد 2024 منصة انطلاق الناقل الوطني؟

12/30/2023 11:17:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس تحوم إشارات إنذار متكررة حول قطاع المياه الأردني الشحيح الموارد، عن حدوث أزمات مائية مرتقبة إن لم يدخل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، حيز خطوات الغلق المالي الفعلي، بحدّ أقصى في غضون العام المقبل 2024.
وعلى مشارف العام الجديد، أبت وتيرة العمل بـ"الناقل الوطني"، وهو من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين 300 مليون متر مكعب سنويا لمعظم مناطق المملكة والتحول إلى التزويد المائي المستمر على مدار الساعة يوميا، ألا ينتهي العام الحالي؛ إلا بالخروج نحو أول ملامح حجر الأساس لتنفيذ المشروع.
وكانت وزارة المياه والري مطلع كانون الأول (ديسمبر) الحالي، تسلمت عرضا فنيا واحدا من أصل خمس شركات تأهلت لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، ويقوم على دراسته 70 شخصا، بعد طرح الوزارة عطاء المشروع، وفق تصريحات سابقة لوزيرها رائد أبو السعود.
ومن المتوقع أن تتراوح التكلفة الأولية لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.
أما عن قضية خفض الفاقد المائي؛ فتعد من أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث تجددت تأكيداته مرارا بضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وخفض الفاقد المائي، والتصدي لعمليات الاعتداء على المصادر المائية، وعدم التهاون في التعامل معها.
وتعد مبادرة خفض الفاقد بنسبة 2 % سنويا من المبادرات الأكثر إلحاحا وأهمية على مستوى مخرجات "رؤية التحديث الاقتصادي" حتى العام 2033، والتي خلصت إلى 12 مخرجا في قطاع المياه.
وتعد المحاور المرتبطة بتقليل نسبة الفاقد 2 % سنويا، وإطلاق المشاريع الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه، فضلا عن زيادة استخدام الطاقة البديلة، واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، إضافة إلى تطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، تعد كلها ضرورية وأساسية للنهوض بقطاع المياه، ووفق خطة تنفيذية وزمنية مدروسة.
وفي هذا السياق، أظهر تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022 والصادر مؤخرا، نسبة الفاقد من مياه الشرب بلغت 50 % في العام 2022، ما يتطلب تحديث وتأهيل شبكات المياه ومتابعة الصيانة الدورية والحد من الاعتداءات على خطوط المياه.
ونجح قطاع المياه خلال العام 2023، وبناء على مخرجات محور الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، في إعداد إستراتيجية قطاع المياه للأعوام 2023-2040، مع خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه وخطة تخفيض فاقد المياه.
وتشكل تلك الخطة خريطة طريق لقطاع المياه التي يتم بناء عليها إعداد البرامج والخطط التنفيذية وتحديثها بشكل مستمر.
كما تمكنت وزارة المياه والري من إنجاز وافتتاح مشروع الطاقة الشمسية المتجددة في منطقة الديسي، 24 ميجاواط، والذي بدأ العمل عليه في العام 2019، حيث سيساهم من خلال نظام العبور، بتخفيض فاتورة الطاقة الكهربائية في عدة مواقع استهلاك، منها محطة وادي العرب، ومحطة زي، ومحطة الزارة ماعين، وذلك توازيا والسير بنجاح في طريق الاستمرار بتنفيذ حملة إحكام السيطرة وضبط الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه في المملكة.
أما عن الوجه الآخر، فلا تزال المملكة تواجه صعوبات في إيجاد آلية لبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف في ظل تناقص الهطولات المطرية، وتحقيق الأمن المائي، وذلك من خلال تعزيز إدارة الطلب على المياه وتحقيق التوازن بين إدارتي التزويد والطلب.
ولا تزال قضايا عدة تواجه تطبيق أسس حوكمة المياه الفعالة في الأردن؛ منها: الافتقار الى المساءلة، والشفافية، واللوائح الفعالة، والمشاركة الكافية من جانب أصحاب المصلحة، والمركزية الشديدة في اتخاذ القرار، وذلك توازيا وعدم إنجاز قانون شامل موحد لقطاع المياه يتم فيه بيان الواجبات والمسؤوليات داخل مؤسسات القطاع ومع القطاعات الأخرى المتداخلة.
وتتمثل التحديات التي تجابه تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة؛ في تناقص الموارد الضرورية للقياس والمتابعة وجمع البيانات وخريطة الطريق والخطط لتحقيقها، ومجالات التواصل والتعاون والتطوير في هذا المجال، بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
ولا تزال وتيرة تقدم قطاع المياه الأردني نحو تحقيق كامل مؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة الـ11، المتمثل بالوصول للمياه النظيفة والصرف الصحي، تقارع الزمن.
ومع اقتراب العام الإطاري 2030 المحدد لتحقيق كامل تلك المؤشرات، والتي أطلقت في العام 2016، أظهرت تقديرات رسمية لوزارة المياه والري، والتي تنفرد "الغد" بنشرها، أن جزءا من إنجازات مؤشرات الهدف السادس، تحقّقت في إطار سبعة من أصل 11 مؤشرا، مقابل أربعة مؤشرات لم تشهد التقدم المطلوب، ومن ضمنها مؤشرات أخرى لم تشهد أي نوع من التغيير.
وتنامت دعوات محلية وإقليمية بهذا الخصوص، نحو ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز العمل لتحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة؛ وهي تحسين التعاون والتآزر بين المؤسسات العامة، وخاصة في مجال جمع البيانات، والتخطيط المتكامل وتوضيح المسؤوليات، وتطبيق نهج
الإدارة المتكاملة لموارد المياه لضمان التوازن بين مصالح وتطلعات واهتمامات الشركاء الداخليين، من مؤسسات قطاع المياه، والشركاء الخارجيين، كالمواطنين والجهات الداعمة.
ويعاني الأردن عجزا مائيا، يتزامن مع ضغوطات تتمثل بالزيادة السكانية وتراجع نسبة الهطولات المطرية والتغيرات المناخية، ما يستدعي التغلب على
تلك التحديات المليئة بعبء ثقيل على إدارة هذا القطاع الإستراتيجي الحيوي.

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