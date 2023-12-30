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غياب للأفق السياسي.. 6 جبهات تغرق الاحتلال وتحرج داعميه

12/30/2023 11:17:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الطراونة يرتفع منسوب مخاوف الكيان مع مرور الوقت، لجهة تطور الأوضاع في قطاع غزة، والخسائر التي تكبدها له حركة المقاومة الإسلامية- حماس، وبقية مجموعات المقاومة الفلسطينية، وما قد يحدثه اتساع رقعة الحرب في شمال فلسطين المحتلة مع حزب الله اللبناني.
هذه الرقعة من المخاوف التي تتسع أمام كيان لم يتوقف من أكثر من شهرين عن قصف قطاع غزة، بما يعادل حجم قنبلتين ذريتين، فشل في الانتهاء من حماس التي ما تزال مستمرة، بوضعه أمام أعمالها القتالية، وتذكيره بامتلاكها قدرات تكتيكية وعسكرية في الميدان، آخرها تنفيذ رشقة صواريخ الجمعة الماضية.
وهذا يعني إن إنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة، أو وقفها، ما تزال معضلة لهذا الكيان الذي تؤكد بعض التقديرات أن حماس ستبقى بعد هذه الحرب الضارية، وأنها ما تزال تحافظ على جزء كبير من بنيتها كتنظيم مسلح، وتتمتع بخزان بشري يمتد تأييده إلى الضفة الغربية، كما أن قدرتها العسكرية واللوجستية في بناء الأنفاق قائمة، وهذا يعني أيضا أنها بعد انتهاء الحرب، قادرة على بناء قدراتها وإعادة إنتاج نفسها من جديد، وأنها تمتلك المفردات الهجومية في إمكانية تكرار "7 أكتوبر" الذي سيبقى كابوسا يطارد الكيان.
على الجبهة الشمالية للكيان، يكاد حزب الله، أن يطبق على صدر جيش الكيان هناك، فهو يرفض الانسحاب من جنوب الليطاني إلى شماله، مع استمراره في إطلاق الصواريخ لتدك مستوطنات الكيان، المشغول بمخاوف عن كيفية عدم توسيع الحرب، وهو هاجس مقلق لحلفائه الأميركان، وكيفية ضمان عودة النازحين، أكان إلى الشمال أو إلى غلاف غزة.
فأين تكمن معضلة الاحتلال الصهيوني: هل هي عند حماس أم لدى حزب الله اللبناني، أم كلاهما؟.
لا يتجاهل الاحتلال أن هناك معضلة أكبر أيضا في الضفة الغربية، وتصاعد وتيرة مواجهات الفصائل الفلسطينية، وتنويع تكتيكاتها ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، وان مجموعات مثل: عرين الاسود وكتائب جنين وبلاطة وطولكرم، وغيرها، تعمل في نطاق مفتوح رغم التضييق الذي تواجهه، ما يلقي بظلال انتفاضة ثالثة على الساحة الفلسطينية، وهذا بدوره سيقود الى اتساع رقعة الحرب.
بموازاة ذلك، يبقى المشهد في الكيان معقدا، تسيطر عليه حالة انقسام في "كابينت الحرب"، بخاصة بعد فشل قادة الكيان بالإعلان عن تحقيق أي من أهداف حربهم الوحشية على القطاع، وهذا بدوره دفع رؤساء سابقين لحكومة الاحتلال، الى الانقضاض على رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو وفريق حكومته، ما ينعكس على نحو مباشر على طاولة مفاوضات الأسرى، بين المقاومة ووسطاء الاحتلال، أو أي تسوية سلمية شاملة، يرفضها الكيان، وسط إصرار حماس على وقف كامل للحرب قبل الحديث عن أي عملية تبادل للأسرى.
ووفق هذه المعطيات، لا أفق لحل سياسي، ولم يخرج الاحتلال المنشغل في تعقيدات مشاغله الداخلية المركبة، بموقف يدفعه للإعلان عن إبداء استعداده لدعم أي حل سياسي، لكن هذا الأمر يجعل الأطراف الدولية وتحديدا أميركا، منشغلة تحت ضغط الوقت في كيفية فرض حل سياسي ووقف لإطلاق النار ولو "من بوابة مجلس الأمن"، لضمان إخراج الكيان من مأزقه، حسب خبراء سياسيين.
في هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية د. حسن المومني، ان التسوية السياسية الشاملة، ما تزال بعيدة، حتى لو هيأت الظروف لها وفي إطار "الفكر الرغائبي"، فإنه لا بد من خلق ظروف داخل الكيان تتيح التسوية، وخلق تغيير جذري يدفع الى قبولها، وهذا غير متوقع.
وأضاف المومني، أن 7 أكتوبر، أثر وسيؤثر على سياسة الكيان وديناميكياته، فيما ترى عقدة السياسة له، والمتمثلة بنتنياهو وائتلافه، المسألة مسألة حياة أو موت، لذا يعملون جاهدين بالوسائل كافة، لإعاقة أي عملية سياسية، بالإضافة لرغبتهم المجنونة بالوصول الى تحقيق أي إنجازات عسكرية على الأرض، قبل البدء بأي عملية سياسية، بخاصة وأنه لم تبرز حتى الآن، معارضة صهيونية داخلية ذات معنى حقيقي، تعلن عن رفض سياسات الحكومة الراهنة، بينما يتحد الكل والحرب مستمرة.
أما الإشكالية الثانية وفقا للمومني، فتفيد بانه لا بد من اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، فـ7 اكتوبر، عمق التعقيد في النظام الفلسطيني الرسمي، والعقدة هنا "هل ستكون حماس جزءا منه"، بخاصة أن من يؤيد السلطة يتحدث عن ضرورة إصلاحها، غير أنه لم يتبلور أي موقف فلسطيني مؤثر بهذا الخصوص.
الإشكالية الثالثة، أيضا هي، أن الموقف الأميركي لم يغادر مربع التأييد الكامل للكيان، برغم الخلاف بين إدارتي الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو، فالولايات المتحدة لم تستخدم نفوذها وخططها، وما تزال في حالة توازن بشكل كبير، بخاصة مع قرب انتخابات الرئاسة الأميركية.
أما بشأن جبهة جنوب لبنان، والحديث للمومني، فانه اذا كانت حماس استطاعت خلق جبهة كبيرة للكيان، فحزب الله اقوى بكثير، إذا ما تطورت الحرب، لذلك تبذل الولايات المتحدة جهودا ماراثونية لتحييد حزب الله، ويدور حديث حاليا عن ترسيم للحدود، والعمل على المسار الدبلوماسي للعودة الى تنفيذ قرار الامم المتحدة الذي صدر عقب مواجهات عام 2006.
ولفت إلى أن المشاغلة العسكرية في هذا الأمر، تتضارب فيها الاولويات، فهل: ايقاف الحرب في غزة حل؟ وبالتالي فإن المشكلة لم تنته بعد، بينما ستظهر الصدمة في غزة بعد الكشف عن الحالة التدميرية التي أوقعها القصف الوحشي على القطاع.
وأضاف، قد تنجح الجهود الاميركية والعالمية في كبح المواجهة بين حزب الله والكيان، لأن أميركا لا تريد مواجهة شاملة مع الحزب، لذلك تركز على الموقف الدبلوماسي والسياسي باعتباره الأكثر أهمية.
وأكد أن حالة عدم اليقين الصهيونية والأميركية، والتطورات المعقدة ميدانيا وعدم وجود خريطة طريق لفكفكة الأمور، تطرح أكثر من مقترح وسيناريو على طاولة البحث، بينها المقترحات المصرية والقطرية والفرنسية، لكنها جميعها لم تقدم رسميا، أو جاء بعضها مجتزأ، يتعلق بالأسرى وهدن صغيرة وغير منتج.
أستاذ العلوم السياسية د. محمد مصالحة، قال ان الموقف الذي يمر به نتنياهو وحكومته غير مسبوق، فلا البيئة الداخلية في الكيان، ولا الاقليمية ولا الدولية، باتت تساعده، ويجد نفسه في ازمة، حبيس اليمين المتطرف المتمثل بوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية الصهيوني بتسلئيل سموترش، اللذين يصران على ان يكونا الصقور في هذه الحكومة، والدفع بمزيد من العنف والقتل للشعب الفلسطيني، وبالتالي دفن أي فرصة للتسوية السياسية. هذا على مستوى الداخل الصهيوني.
اما على مستوى الداخل الفلسطيني، يقول مصالحة، فما أنجزته المقاومة في غزة عبر 3 أشهر، فعل نضالي غير مسبوق، ولم يسبق للكيان ان واجه تنظيما مسلحا من الجانب الفلسطيني بهذه القوة، بالاضافة الى ما يجري في الضفة الغربية، الذي يتخذ حراكها النضالي حالة قريبة من الانتفاضة، إذ تحول جزء من شبابها إلى العودة للعمل الكفاحي المسلح.
وتابع مصالحة، ثم مجيء حزب الله واستمراره بالمشاغلة الكثيفة بالنيران، الى جانب ما يحصل على الجبهتين: السورية وباب المندب من الحوثيين، فكل ذلك جعل الكيان في مأزق من الصعب الخروج منه.
وقال تدخل البيئة الدولية بتأثيرها على مجمل حركة الكيان، فالكيان لم يعد يجد بيئة دولية مناسبة لأطروحاته، بعدما شهد ارتكاباته في غزة، وهناك من يرى بأن الولايات المتحدة تعيد النظر في مستوى تسليح الكيان، بعد أن أخفق بإنجاز مهامه العسكرية، وفق التوقيت التي منحته إياه اميركا.
وهذا وفقا للمصالحة، يعني أن نتنياهو أسير للمرحلة، برغم إصراره على الوجود في معترك السلطة، بالرغم من أن إمكانياته محدودة في هذا المجال، ولا وجود لأي أفق سياسي يمكنه من إيجاد أي حلول.
وأضاف، في الحقيقة، ليس هناك أي مخرج في هذه الحرب، إلا باتخاذ قرارات دولية يستطيع نتنياهو الخروج منها بأقل الإصابات، وهذا الدور يمكن أن تلعبه أميركا، بحيث يصدر قرار عن مجلس الأمن ينهيها في غزة، وبدء عملية سياسية، باعتبار أن هذا المخرج.
وبين مصالحة، أنه ربما يترتب على ذلك ايضا، ان يكون الكيان في ازمة سياسية جديدة، عبر انقسامات او انتخابات جديدة، قد تؤثر على المستقبل السياسي للمنطقة.
غير أن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية د. محمد القطاطشة له رأي آخر، اذ يؤكد انه مع كل هذا الاختلاف الداخلي في الكيان والصراع بين المعارضة والحكومة اليمينية المتطرفة، إلا أن هناك إجماعا على إنهاء حماس، وإخراج حزب الله إلى شمال الليطاني.
وأضاف القطاطشة، إن الخلاف الداخلي الصهيوني، يكمن في الآلية، والطريقة، سواء بمعارضة "لابيد أو باراك أو نتنياهو"، لكن التركيز على ملف الأسرى والتهجير والبطش بالفلسطينيين، محل توافق بينهم جميعا.
ولفت، الى انه في ظل الدعم الاميركي والغربي اللامحدود، والصمت العربي، فان ما يجري حالة طبيعية في الكيان، إذ إن من الملاحظ ارتفاع وتيرة القتل والتدمير يوميا، برغم اعترافهم داخليا بحجم الإخفاق العسكري.
وقال القطاطشة، إن نتنياهو يريد تسجيل اسمه على صفحات التاريخ، بأنه أنهى معضلتي الشمال والجنوب، المتمثلتين بحزب الله وحماس، بينما يتماهى الغرب مع إصراره على القتل والدمار، وفي النهاية من سيتسلم سدة الحكم بعده، سيستكمل المهمة.
وبين أنه لا يوجد من يتحدث عن حل الدولتين في الكيان الصهيوني حتى عند أحزاب اليسار، التي كانت تتحدث سابقا عن الوئام وحل الدولتين، فقد باتت حاليا ترفضه، وتقول بالفم الملآن لن يكون هناك حل للدولتين.

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