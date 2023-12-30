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اليوم الثاني لـتكميلية التوجيهي.. أسئلة مناسبة وضمن المنهاج

12/30/2023 11:17:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر في ثاني أيام الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الذي عقد أمس، لم تسجل أي اعتراضات أو شكاوى على أسئلة المباحث التي تقدم لها الطلبة.
وتقدم أمس نحو 29879 مشتركا ومشتركة لتأدية الامتحان في عدة مباحث مقررة، حيث امتحن طلبة الفروع الأكاديمية وطلبة الفرعين الصناعي والفندقي بالورقة الأولى لمبحث الرياضيات، في حين امتحن طلبة الزراعي في مبحث إنتاج نباتي الورقة الأولى، وطلبة الاقتصاد المنزلي في مبحث العلوم المهنية الخاصة الورقة الاولى.
مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أكد في تصريح لـ"الغد" أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى حول طبيعة الاسئلة، مشيرا إلى أن الامتحان راعى مستويات وقدرات الطلبة المختلفة.
وبين أن الامتحان سار وسط أجواء إيجابية ومريحة وذلك ضمن الخطة المرسومة له.
ورغم تعدد المباحث والفروع، فقد أبدى معظم الطلبة ارتياحهم لسير الامتحان، لافتين إلى أن قاعات الامتحان شهدت أجواء مريحة وهادئة، وسط انضباط ملحوظ من قبل الطلبة والمراقبين.
وقال الطلبة، حلا زايد، بيسان الابيض، عمر بركات، محمد الغرايبة (فرع العلمي)، إن الامتحان كان مريحا ومناسبا لقدرات الطلبة المختلفة، مشيرين إلى أنه تدرج بين السهولة إلى المتوسطة ولكن بالمجمل العام لا يمكن وصفه بالصعوبة، لافتين إلى أن المدة الزمنية ملائمة لطبيعة الأسئلة.
وأشاروا إلى أنها ضمن المتوسط، وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الاجابة عليها، والمدة الزمنية كافية وملائمة لطبيعة الأسئلة، مؤكدين أنه من الطبيعي وجود أسئلة بحاجة لتفكير حتى يميز الطالب المتفوق.
وقال معلما الرياضيات مصطفى العفوري وعامر الحطبة ، إن اسئلة امتحان الرياضيات للفرع العلمي جاءت مريحة جدا ومائلة للسهولة، مبينا أنها تتطلب حلولا مقتضبة لتحقيق هدف السؤال، ويعد أسهل من الدورة الماضية.
وقالا، إن أفكار أسئلة الورقة الأولى لمبحث الرياضيات للفرع العلمي جاءت سهلة ولم تخرج عن أفكار الكتاب، مبينين أنه راعى قدرات الطلبة المتنوعة، فالطالب الباحث عن النجاح أو لرفع معدله، يمكنه تحقيق ذلك،لافتا إلى أن المدة الزمنية للامتحان مناسبة لطبيعة الأسئلة.
واعتبر الطلبة علياء زيدان، لبنى زيتوم فرع (الأدبي)، ان أسئلة امتحان الرياضيات كانت سهلة ومناسبة لقدرات الطلبة، والمدة الزمنية كافية، وأن الأسئلة مناسبة ومشابهة في نمطها لأسئلة السنوات السابقة، وأن الطالب المتمكن من دراسته، يستطيع الإجابة عنها.
وشاركهما الرأي محمد فهد (شرعي)، وقال إن الأسئلة كانت متوسطة لكنها مريحة، بحيث لم تحمل أفكارا غريبة وخارجة عن الكتاب، لافتا إلى أن الأسئلة مناسبة لقدرات الطلبة والمدة الزمنية ملائمة لطبيعة الأسئلة.

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