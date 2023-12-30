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المحاسبة: العمل ترتكب 414 مخالفة لنظام التتبع الإلكتروني

12/30/2023 11:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي أظهر تقرير ديوان المحاسبة 2022، حول بند المركبات الحكومية المخالفة، أن وزارة العمل ارتكبت 414 مخالفة لنظام التتبع الإلكتروني، وبنسبة 10 % من إجمالي المخالفات على الوزارات.
وأوضح التقرير أن عدد المركبات الموفرة للطاقة في الوزارات الحكومية بلغ (591) مركبة فقط مقارنة مع (14740) مركبة تستخدم الوقود، ما يتطلب دراسة إمكانية استبدال هذه المركبات بأخرى موفرة للطاقة؛ لخفض الكلف المالية للمحروقات.
كما بين أن وزارة العمل أنفقت مبلغ 108.175 دينار بدل خدمات تدريبية زيادة عن المحدد، مقابل تدريب (204) شباب وفتيات بدلا من (600) خلافا لأحكام المادة (4/ ثانياً) من الاتفاقية الموقعة مع إحدى الشركات، علماً أن المبلغ المدفوع للشركة كدفعة أولى يعادل (50 %) من المبلغ المتفق عليه وبواقع 465 ألف دينار.
وبين التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للديوان أنه لدى تدقيق حسابات برنامج خدمة وطن تبين أنه تم صرف مبلغ 94.918 دينارا بدل مكافآت للعاملين في الشركة من مخصصات البرنامج من دون وجود آلية معتمدة للصرف من قبل اللجنة التنفيذية لإدارة البرنامج خلافاً للبند (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (6638) تاريخ 2019/9/25 .
وأظهر كذلك أنه تم صرف مبلغ 1.249.284 دينارا لكلية (......) بدل تدريب (1144) شابا وفتاة حتى نهاية عام 2020 تشمل حوافز متدربين بواقع 100 دينار شهريا، وبدل مواصلات 25 دينارا، دون إشراكهم بالضمان الاجتماعي خلافاً للبند (7/ سادسا) والملحق رقم (2) من الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل، علما أن عدد الخريجين الفعلي بلغ (1129).

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