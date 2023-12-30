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رفع موازنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

12/30/2023 11:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات رفعت الحكومة موازنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بنحو 136 ألف دينار للعام المقبل، بعد أن كانت 1.635 مليون للعام الحالي، لتصل الى 1.771 مليون العام المقبل.
وظهرت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل والمعاد تقديرها للعام الحالي في تعويضات العاملين، بحيث تم زيادتها بمبلغ 116 ألفا، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر والاحداثات الجديدة، واستخدام السلع والخدمات، بحيث تم زيادتها 10 آلاف، وتركزت الزيادة في بند مصروفات السلع والخدمات وعقود خدمات وأمن وحراسة.
كما برزت الفروقات في بند نفقات أخرى، بحيث زيدت 35 ألفا، تركزت بزيادة بند المساهمات حتى تصبح الهيئة جهة اعتماد لكليات الطب الأردنية وغير الأردنية، عبر الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME).
وانخفضت النفقات الرأسمالية بمبلغ 25 ألفا، تمثلت في مشروع إدارة برنامج المركز الوطني للاختبارات.
ووفقا لخطة الهيئة، ستعمل على تسكين المؤهلات الوطنية في الإطار الوطني للمؤهلات، وتطبيق نظام الإطار الوطني لها على كافة المؤسسات التعليمية الرسمية وغير الرسمية، وتصميم مخرجات المؤهلات الوطنية حسب مواصفات الإطار وإعداد إطار لسمات الخريجين.
كما تشتمل الخطة على الاعتراف بالتعليم المسبق، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، أما فيما يتعلق بالإدارة و الخدمات المساندة، فتعمل الهيئة على تطبيق الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية، وعقد لجان متخصصة من موظفيها، بالإضافة إلى أعضاء من مؤسسات التعليم العالي، واعتماد البرامج الأكاديمية على أساس معايير نوعية وليس معايير كمية فقط، فضلا عن قياس مدى تحسن مخرجات امتحان الكفاءة الجامعية في ضوء تطبيق الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية، واعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، وتصنيفها لبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية.
وفي الإطار القانوني، عمل قانون معدل رقم (31) لسنة 2018 لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على إشراك المرأة في الوظائف الإشرافية والقيادية وتعزيز دور ذوي الإعاقة والعمل على إشراكهم في تحقيق أهداف العمل بما يتناسب مع قدراتهم، فضلا عن إعداد كوادر بشرية، تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ضمن إطار الجودة والتنافسية وتحقيق الاندماج الاجتماعي وتحقيق التوازن بين الجنسين.
وضمن القانون حق الحصول على فرصة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، ووفقا لخطة الهيئة، ستعمل على التركيز على استثمار الطاقة البديلة والجوانب التقنية لاعتماد الطاقة الشمسية، والتغير في توجهات أنماط التعليم والاهتمام بالتعلم التقني والمهني والفني، والتحول الرقمي والتحسين المستمر للإمكانيات ومشاريع تكنولوجيا المعلومات.
كما تعمل الهيئة، على وضع معايير الاعتماد وضمان الجودة والتصنيف ومراجعتها دوريا، ومراقبة ومتابعة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعايير الاعتماد وضمان الجودة، إضافة الى تطبيق معايير الاعتماد العامة والخاصة على مؤسسات التعليم العالي، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعليم العالي وتحليلها.
كما تعكف على التأكد من قيام مؤسساتها بإجراء التقييم الذاتي لبرامجها ومخرجاتها ودراسته وتحديد البدل الذي تدفعه، مقابل قيام المجلس بالاعتماد العام والخاص واستحداث التخصصات ورفع الطاقات الاستيعابية لتخصصات وإصدار شهادة ضمان الجودة، وتحديد المجال المعرفي وتقديم أي خدمات لمؤسسات التعليم العالي بناء على طلبها ضمن مهام المجلس وصلاحياته.

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