جيش الاحتلال: 431 عسكريا يتلقون العلاج بينهم 44 في حالة حرجة
التاريخ
12/30/2023 11:17:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 431 عسكريا جريحا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 44 في حالة حرجة.-(وكالات)
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