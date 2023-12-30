نتنياهو: سوف نواصل الحرب حتى نحقق الانتصار

MENAFN - Alghad Newspaper) قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء السبت، أن الحرب ستستمر شهورا عديدة أخرى.

وأضاف نتنياهو ،"حققنا انتصارات كبيرة ونتكبد أثمانا باهظة والنصر يحتاج المزيد من الوقت والقتال سيستمر لأشهر."

واشار نتنياهو اننا" نعمق عملياتنا العسكرية جنوب قطاع غزة ووسطه فوق الأرض وتحتها وسنصفي قادة حماس".

وبين "سوف نواصل الحرب حتى نحقق الانتصار".

وأكد ان منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.

وأضاف نتنياهو "أقدر الموقف الأميركي في تقديم مزيد من السلاح لإسرائيل وفي مجلس الأمن".

وأكد ان "سنحقق أهدافنا وعلى رأسها إعادة الأمن والشعور به حتى يعود سكان غلاف غزة إلى منازلهم".