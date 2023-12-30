نتنياهو: سوف نواصل الحرب حتى نحقق الانتصار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء السبت، أن الحرب ستستمر شهورا عديدة أخرى.
وأضاف نتنياهو ،"حققنا انتصارات كبيرة ونتكبد أثمانا باهظة والنصر يحتاج المزيد من الوقت والقتال سيستمر لأشهر."
واشار نتنياهو اننا" نعمق عملياتنا العسكرية جنوب قطاع غزة ووسطه فوق الأرض وتحتها وسنصفي قادة حماس".
وبين "سوف نواصل الحرب حتى نحقق الانتصار".
وأكد ان منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.
وأضاف نتنياهو "أقدر الموقف الأميركي في تقديم مزيد من السلاح لإسرائيل وفي مجلس الأمن".
وأكد ان "سنحقق أهدافنا وعلى رأسها إعادة الأمن والشعور به حتى يعود سكان غلاف غزة إلى منازلهم".
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