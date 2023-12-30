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عائلات أسرى الاحتلال بغزة.. حراك متصاعد للتأثير في قرار وقف العدوان

12/30/2023 11:17:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في اليوم التالي لإعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تنفيذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول(اكتوبر)، والذي أسفر عن أسر أكثر من 200 صهيوني، بدأت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة فعالياتها الضاغطة لتحريرهم.
صفقة تبادل الآن
وبعد مرور 4 أسابيع على بداية العدوان، ومع ازدياد المتضامنين والمشاركين في المظاهرات، نظم المنتدى مظاهرتين في 4 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) شارك فيهما عشرات الآلاف مطالبين الحكومة الصهيونية بصفقة تبادل أسرى تضمن عودة أبنائهم أحياء، واستقطبت المظاهرات عددا من المشاهير والفنانين والسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الدولة السابق رؤوفين ريفلين.
كما اجتمع وفد من منتدى العائلات مع مجلس الحرب الوزاري "الكابينت" أكثر من مرة لمناقشة إمكانية إجراء صفقة تبادل، وذلك بعد انتشار تسريبات صوتية لنتنياهو من جلسة سابقة قال فيها إن القضاء على حركة حماس أهم من تحرير المحتجزين.
وعزا الباحث في الشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين أسباب ازدياد الأعداد المشاركة في الاحتجاجات من العشرات في بداية الحرب إلى عشرات الآلاف بعد أسابيع، إلى انخفاض معدل الجو الانتقامي الذي كان يعيشه المجتمع الصهيوني في بداية أيام الحرب.
وتابع جبارين أنه بعد فترة من بداية الحرب بدأت أصوات من داخل المعارضة تعلو، تتحدث عن أهمية المشاركة في هذه الاحتجاجات، خصوصا وأنهم لمسوا استغلال نتنياهو لهذه الحرب ومحاولته إطالتها لحماية نفسه.
حرب نفسية
وتصاعدت وتيرة المظاهرات وحدتها، مع كل مرة تنشر فيها المقاومة صورا ومشاهد للأسرى الصهاينة وهم يطالبون بعودتهم لبيوتهم وبإجراء صفقة تبادل على الفور، ومع تحريرها أسرى "أجانب" بدون مقابل، إذ رأى أهالي الأسرى أنّ ثمة حلا سياسيا يضمن سلامة أبنائهم، غير الحل الرسمي الصهيوني الذي يهدف لإعادة الأسرى بقوة الحرب، والذي فشل حتى الآن في تحرير المحتجزين وهم على قيد الحياة.
وتحدث تقرير نُشر على هيئة البث الصهيونية عن الحرب النفسية القاسية التي تمارسها حماس بنشرها تلك المشاهد، وإلى ازدياد حجم الضغط الذي تمارسه على عائلات الأسرى والحكومة في الكيان المحتل، وهو ما يتسبب باتساع رقعة المظاهرات وزيادة أعداد المشاركين فيها.
وكانت كتائب القسّام قد أعلنت في الثامن من كانون الأول(ديسمبر) مقتل أحد المحجزين، وذلك خلال اشتباكات مع قوات خاصة للاحتلال حاولت تحريره بعد تنكرها بسيارة إسعاف، بالإضافة إلى مقتل عشرات الأسرى خلال القصف الصهيوني.
كما أعلن جيش الاحتلال في 14 من الشهر نفسه، مقتل 3 أسرى برصاص قواته حاولوا الهرب من سجون المقاومة إليه.
ودفع ذلك بالمحلل السياسي الإسرائيلي يوسي ملمان، إلى القول إن "الأسرى الإسرائيليين سيعودون جثثا إن لم تقم حكومتنا بالمبادرة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، في حين أشار المتحدثون باسم جيش الاحتلال في خطاباتهم أكثر من مرة، إلى أن حماس تمارس حربا نفسية قاسية وصعبة عند بثّها لمشاهد المحتجزين.
وشكّلت الفيديوهات التي نشرتها كتائب القسام صدمة لأهالي الأسرى وللمجتمع في كيان الاحتلال، فمثلا، وعلى إثر مقتل الثلاثة برصاص جيش الاحتلال، خرج الآلاف للتظاهر في ساعات متأخرة من اليوم نفسه، أمام مقر وزارة الأمن لإيقاف الحرب.
كما صعّدت عائلات الأسرى احتجاجاتها من خلال حضور جلسات الكنيست وترديد هتاف "صفقة الآن"، كان آخرها ليل 25 كانون الأول(ديسمبر)، وبالتزامن مع خطاب نتنياهو الذي أكد على استمرار القتال.
مدى التأثير
ويبقى السؤال المطروح عن مدى تأثير العائلات على قرار وقف الحرب؛ فقد ساهم هذا الضغط الداخلي المستمر إلى نزول الحكومة الصهيونية عند مطالب الفصائل في غزة خلال تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، والقبول بهدنة إنسانية مؤقتة لإجراء صفقة تبادل أسرى جزئية.
وأثارت هذه الصفقة حفيظة جماهير اليمين الذين وقفوا منذ بداية الحرب ضد وقفها، ويؤيدون على الدوام استمرارها للقضاء على حماس، بغض النظر عن صعوبة القتال والأثمان المدفوعة، وسبّب هذا الاختلاف أجواء متوترة ومشحونة واعتداءات في عدة مدن، اصطدم بها أنصار اليمين مع متظاهرين مطالبين بوقف الحرب وإجراء صفقة تبادل.
وأكثر من ذلك، سادت أجواء مشحونة ومشاجرات كلامية داخل "الكنيست" الإسرائيلي في 20 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، خلال جلسة ناقش فيها أعضاء الكنيست مقترح قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، حضرها وفد من عائلات الأسرى، حيث عارضوا مقترح القرار واحتجوا ضده.
وفي سياق مدى تأثير الاحتجاجات على القرار، قالت شيرين يونس، الباحثة بالشأن الصهيوني إن "الاحتجاجات داخل إسرائيل لها أثر محدود، بسبب توليفة الحكومة اليمينية، وحالة الانقسام التي كانت قبل الحرب، وفي حين يتم مهاجمة العائلات من جمهور اليمين؛ يحاول نتنياهو إعلاء صوت عائلات الجنود القتلى التي تدعم استمرار القتال، في محاولة لنزع الشرعية من عائلات المختطفين".
من جهته، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، وديع عواودة "هناك تأثير واضح لعائلات المحتجزين وخصوصا بعد تبيّن أن التوغل البري لن يعيدهم أحياء"، كما أشار إلى أن "ضغط العائلات سيكون أكثر فاعلية وتأثيرا، وأن الرأي العام يؤثر على موقف الحكومات وحتى قرارها بوقف الحرب".
وأردف عواودة، أنّ الحكومة الصهيونية تشعر بالحرج أمام عائلات المحتجزين والعالم، فبعد كل هذا الدعم الأميركي والأوروبي، لم تستطع تحرير أسراها بالقوة.
رأي الشارع
وفي سياق مدى قبول الشارع في الكيان الصهيوني لصفقة تبادل للأسرى، أظهر استطلاع أجراه مركز "دايركت فولس" والقناة "14 الصهيونية"، أن 52 % منهم أيّدوا صفقة التبادل التي كانت في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، وأن 76 % من داعمي أحزاب المعارضة دعموا الصفقة، في حين أيد 30 % من داعمي الحكومة اليمينية الحالية إجراء الصفقة.
ويواصل "منتدى عائلات المختطفين والمفقودين" وقوفه أمام نتنياهو الذي يريد إطالة أمد الحرب لأطول وقت ممكن لعلّه يستطيع إنقاذ رقبته من المحاكمة، وأمام جمهور اليمين وقادته الذين يقودون حرب إبادة على غزة.
مع ذلك، يبدو أن الاحتلال ليس أمامه لتحرير أسراه إلا الرضوخ لمطالب المقاومة بالذهاب إلى صفقة شاملة تبيّض السجون من الأسرى الفلسطينيين، مع وقفٍ كامل لإطلاق النار.
ورجّح عواودة أنه لن يكون هناك حل إلا باتجاه صفقة شاملة، حتى لو تمكن الاحتلال من اغتيال قادة في حماس، فهي في حالة صعبة ووضعها مربك، فما تحملته حماس لم تتحمله دول، وسيشعر الصهاينة بشعور مشابه لما أصابهم عند انتهاء حرب لبنان الثانية، إنه "إحساس بالمرارة".-(وكالات)

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