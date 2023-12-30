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سكان غزة منهكون.. والموت يلاحقهم في كل مكان

12/30/2023 11:17:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواصل جيش الاحتلال، عدوانه الممنهج على قطاع غزة، بتكثيف قصفه الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع، حيث بات السكان "منهكين" مع دخوله لليوم الـ85.
وكان الدخان يتصاعد فوق خان يونس كبرى مدن جنوب قطاع غزة، بعدما استهدفتها ضربات صهيونية بما يسمى "الحزام الناري" خلال الليل.
وفي مدينة رفح، كان السكان وبينهم العديد من النازحين، يبحثون عن ملجأ للاحتماء من القصف المتواصل، الذي لا يفرق بين رجل وامرأة وطفل.
وأكد مراسل صحفي تواصل القصف المدفعي على رفح وخان يونس خلال الليل.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70 % منهم أطفال ونساء.
وقالت أم لؤي أبو خاطر (49 عاما) التي نزحت إلى مخيم مؤقت للاجئين في رفح: "كفانا من هذه الحرب! نحن منهكون تماما. ننزح باستمرار من مكان إلى آخر وسط البرد".
وتابعت "الناس يستعدون للاحتفال بالسنة الجديدة، فيما نحن نتنظر الصواريخ، القنابل تتساقط علينا باستمرار ليل نهار".
ويسود وضع إنساني كارثي في القطاع المحاصر الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، اضطر 85 % منهم إلى الفرار من منازلهم وفق الأمم المتحدة.
وقال أحمد الباز (33 عاما) الذي نزح أيضا إلى رفح "2023 هي أسوأ سنة في حياتي. كانت سنة دمار وخراب. عشنا مأساة لم يعرفها حتى أجدادنا".
وأضاف "نريد فقط أن تنتهي الحرب وأن نبدأ السنة الجديدة في منازلنا مع وقف إطلاق نار".
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة الماضي دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد خطر تفشي الأمراض المعدية بين سكان القطاع.
وقال رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الجمعة عبر منصة "إكس" إن "السكان المصابين بصدمة والمنهكين" يتكدسون على "قطعة أرض تزداد صغرا".
وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني في بيان أن "كمية المساعدات المقدمة، الضرورية والعاجلة، ما تزال محدودة وتواجه عقبات لوجستية عدة".
في سياق متصل، كتب في صحيفة "الغارديان البريطانية" سيمون تيزدل "أن حربا بلا نهاية تناسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتمكنه من تعزيز نفسه وائتلافه"، ويوضح أن هذه الحرب (الحرب بلا نهاية) التي يريدها نتنياهو تعني استمراره في الحكم، لكنها في المقابل تعني قتل عدد لا يحصى من الناس، و"إذا نجح نتنياهو في تحقيق مراده فقد تكون غزة مجرد بداية"، وفق الكاتب.
وجاء في مجلة "الإيكونوميست" أن الحرب على قطاع غزة عمّقت انقسامات المنطقة، ولم تجلب فرصا للتسوية، موضحة أنه من السابق لأوانه التكهن بوقت انتهاء الحرب "التي عجزت حتى الآن عن إعادة تشكيل المنطقة كما فعلت حروب الأعوام 1947 و1967 و1973". - (وكالات)

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