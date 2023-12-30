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سيناريوهات غربية لمستقبل غزة غير قابلة للتحقق الفعلي

12/30/2023 11:17:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين تنشغل الأوساط السياسية الأميركية والغربية والصهيونية برسم سيناريوهات "مصير غزة" بعد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد القطاع منذ قرابة ثلاثة أشهر، على حساب التحرك الجاد لوقف عدوانه المتواصل، والذي أدى لارتقاء زهاء 187 شهيداً خلال الساعات الماضية، وسط جهود للدفع بهدنة وصفقة تبادل جديدة للأسرى.
وتتعدد السيناريوهات الغربية المطروحة لمستقبل غزة، مثل الإدارة المؤقتة أو القوات العربية والدولية تحت المظلة الأممية أم بدونها أو عودة السلطة الفلسطينية، ولكنها سيناريوهات غير قابلة للتحقق الفعلي، أمام محددات صلابة المقاومة وصمود الغزي والموقف الأردني والمصري الثابت والمعلن من القضية الفلسطينية.
وترجع أهم أسباب عدم قابلية تلك السيناريوهات للتطبيق على أرض الواقع؛ لأنها ألغت حق الشعب الفلسطيني، بقواه ومكوناته الحية، في تقرير مصيره، وكرست فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وبُنيت على سيناريو واحد يقضي بهزيمة "حماس" والمقاومة مع استبعاد أي احتمالات أخرى، بما يخالف الواقع.
كما أن طروحات مستقبل غزة لم تأخذ بالاعتبار رفض الدول العربية، بخاصة الأردن ومصر، لأي وجود لها في غزة أو إداراتها أو حكمها، فضلا عن ممانعة السلطة الفلسطينية خيار العودة للقطاع على ظهر دبابة صهيونية، ليس لأنه قد يعيد أحداث 2007 للمشهد الداخلي مجدداً، بل أيضاً لإثارته الغضب الشعبي الفلسطيني بوصفه جزءاً من المشروع الصهيوني الأميركي.
يأتي ذلك في ظل قوى دولية مثل روسيا والصين أبدت موقفاً متطوراً ومنحازاً للشعب الفلسطيني وحرية اختيار ممثليه، والحديث بقوة عن ضرورة إنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية.
ولا شك أن عملية 7 تشرين ألأول (أكتوبر) أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي عقب تراجع، وأبرزت أهمية تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ويؤكد ذلك نفس الرؤية الأردنية والمصرية التي ترتكز إلى الحل الشامل وفق "حل الدولتين" وعدم جدوى الحسم العسكري، ومن هنا جاءت الدعوة المصرية واستضافتها للمؤتمر الدولي بالقاهرة، في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تحت عنوان "مؤتمر القاهرة للسلام"، للتأكيد على ضرورة المقاربة الشاملة للقضية الفلسطينية.
أما حديث الاحتلال عن مستقبل غزة فإنه يتنقل بين مسارات عديدة بما يعكس حالة التخبط والإرباك التي يعيشها منذ عملية 7 أكتوبر، فضلا عن الخلافات داخل مؤسسته السياسية والعسكرية الأمنية في ظل غضب الشارع الإسرائيلي وسخطه.
ويتحدث الاحتلال عن بقاء سيطرته الأمنية الشاملة على قطاع غزة وتغييب "حماس" عنه، وعودة السلطة الفلسطينية المشروطة إليه بإدانة عملية "طوفان الأقصى" واحتفاظها بالصلاحيات الإدارية والمدنية دون الأمن الموكول إليه، تماثلاً لوضع المناطق "ب" في الضفة الغربية، وتارة أخرى بإقامة إدارات محلية بدلاً منها.
كما يطرح الاحتلال خيار احتلال القطاع بالكامل أسوة بالفترة من عام 1967 حتى 2005 حينما انسحب منه مُجبراً إثر ضربات المقاومة الموجعة بما يجعل عودته محفوفة بمخاطر تعزيزها مجدداً وحدوث الانقسامات الداخلية الصهيونية على خلفية التكلفة العالية المرجح أن يتحملها حال توليه إدارة القطاع.
غير أن كل ذلك يأتي بالوقت الضائع؛ إذ إن رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، لن يبقى في الحكم طويلاً ليقرر أو يساهم في تقرير مستقبل غزة، فالمطالبة برحيله وتبكير الانتخابات تتسع، كما تستبعد استطلاعات الرأي مشاركة اليمين المتطرف الديني والقومي في أي حكومة قادمة، وبالتالي فإن خططه ستزال عن طاولة التداول للتطبيق.
وفي غضون رسم مستقبل غزة؛ فإن الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي بدك القطاع بغارات جوية ومدفعية متتالية وكثيفة أدت لارتقاء 187 شهداء و 312 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان إلى 21.507 شهداء.
و55.915 جريحاً ومئات المفقودين.
ولم تسلم أنحاء القطاع بشماله لجنوبه مروراً بوسطه من جرائم الاحتلال الوحشية؛ إذ تواصل القصف الجوي والمدفعي العنيف ضد محافظة خان يونس، جنوباً، بالتزامن مع الدفع بكتيبة سابعة إليها بعد ثلاثة أسابيع من بدة العملية البرية الإسرائيلية جنوب القطاع.
ونتيجة القصف الجوي؛ فقد ارتقى تسعة شهداء من مناطق متفرقة بخان يونس، وتدمير بناية سكنية كاملة في رفح، مما خلف عشرات الجرحى الفلسطينيين والمفقودين تحت الركام، بالتزامن مع ارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين لدى استهداف عدة منازل في المنطقة الوسطى من القطاع وتواصل شن الغارات العنيفة ضد شرقي مخيمي البريج والمغازي وغرب مخيم دير البلح بالاستعانة بالزوارق الحربية للاحتلال.
ولم تتوقف سلسلة الغارات الجوية الكثيفة على غزة وشمال القطاع، مما أدى لارتقاء 35 شهيداً خلال الساعات الماضية، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء من شارع غزة القديم بجباليا، منهم عائلات فلسطينية كاملة.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال تصعيده الخطير ضد الضفة الغربية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن استشهاد الشاب محمد حسين مسالمة، متأثراً بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، الذي أطلقه جيش الاحتلال صوبه، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته، عند مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس.
وللإمعان في التصعيد؛ فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم، في السادس عشر من الشهر الماضي.
وقد داهمت قوات الاحتلال منازل عائلات الشهداء الثلاثة عبد القادر القواسمي، ونصر الله القواسمي، وحسن قفيشة، وحطمت أبوابها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار مساعي الاحتلال البائسة للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وصموده بأرضه.

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