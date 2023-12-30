وسموتريتش: علينا إيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة

وسموتريتش: علينا إيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة
التاريخ
12/30/2023 11:17:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "علينا تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة وإيجاد دول مستعدة لاستقبالهم"، مضيفا "علينا البقاء في غزة لفترة طويلة وأشجع على تغيير جذري في القطاع".
MENAFN30122023000072011014ID1107671349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.