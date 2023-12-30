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قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتحاصر مستشفيين

12/30/2023 11:17:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم من محورها الغربي.

وبحسب شهود عيان فأن صافرات الانذار كانت تدوي في مخيمي نور شمس وطولكرم بالضفة الغربية.

وقال الشهود بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

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