قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتحاصر مستشفيين
التاريخ
12/30/2023 11:17:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم من محورها الغربي.
وبحسب شهود عيان فأن صافرات الانذار كانت تدوي في مخيمي نور شمس وطولكرم بالضفة الغربية.
وقال الشهود بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
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