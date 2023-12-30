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أوستن: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تتطلب تحركا جماعيا

12/30/2023 11:17:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه ناقش مع نظيره البريطاني غرانت شابس هجمات الحوثيين، التي وصفها بالمتواصلة والمزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر.
وأضاف أوستن أن تلك الهجمات "تمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب تحركا جماعيا"، وفق قوله.

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