أوستن: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تتطلب تحركا جماعيا

أوستن: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تتطلب تحركا جماعيا
التاريخ
12/30/2023 11:17:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه ناقش مع نظيره البريطاني غرانت شابس هجمات الحوثيين، التي وصفها بالمتواصلة والمزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر.
وأضاف أوستن أن تلك الهجمات "تمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب تحركا جماعيا"، وفق قوله.
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