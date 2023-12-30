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اصابتان في قصف طائرات الاحتلال موقعين في مخيم نور شمس

12/30/2023 11:17:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب مواطنان إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة، فجر اليوم الأحد موقعين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.
وأفادت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، بإصابة مواطنين بشظايا صواريخ مُسيرات الاحتلال، دون التمكن من نقلهما الى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الاحتلال لها.
واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وبالقرب من مدخل حارة المنشية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس من محور المدينة الغربي ترافقها جرافتين عسكريتين، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.
وفرضت تلك القوات حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب .
كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.
وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.
وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء طولكرم وضواحيها ومخيماتها.
وفي وقت لاحق، هدمت جرافات الاحتلال جزءا من منزل المواطن نبيل إمارة في حارة الدمج في المخيم، في الوقت الذي واصلت فيه أعمال التجريف والتدمير لشوارع المخيم وبنيته التحتية وممتلكات المواطنين والمنشآت العامة، وتحديدا في حارات المحجر والمنشية، ومحيط مقبرة المخيم.
واطلقت قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء جبل النصر، مع اطلاقها للأعيرة النارية بكثافة، ودفعها بتعزيزات عسكرية اضافية للمخيم الذي اطبقت الحصار عليه من خلال اغلاق كافة مداخله الغربية والشرقية والجنوبية الشرقية، ونشر دورياتها الراجلة في أزقة حاراته.
وفي الوقت ذاته، أعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل مركبات الاسعاف على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومنعتها من التحرك تزمنا مع حصارها للمستشفى ومستشفى الإسراء التخصصي، ونشرت قناصتها في محيطهما.

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