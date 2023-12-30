القيادة المركزية الأميركية: تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن القيادة المركزية الأميركية أن سفينة الحاويات "ميرسك" أعلنت تعرضها لهجوم صاروخي خلال عبورها البحر الأحمر، موضحة أن "لا أنباء عن إصابات جراء التصدي للهجوم الذي استهدف السفينة".
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نصحت -مساء السبت- السفن العابرة في البحر الأحمر بتوخي الحذر، إثر تلقيها تقريرا عن حادث على بعد نحو 55 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني.
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