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القيادة المركزية الأميركية: تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر

12/30/2023 11:17:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن القيادة المركزية الأميركية أن سفينة الحاويات "ميرسك" أعلنت تعرضها لهجوم صاروخي خلال عبورها البحر الأحمر، موضحة أن "لا أنباء عن إصابات جراء التصدي للهجوم الذي استهدف السفينة".
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نصحت -مساء السبت- السفن العابرة في البحر الأحمر بتوخي الحذر، إثر تلقيها تقريرا عن حادث على بعد نحو 55 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني.

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