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التقارب النقطي يشعل Yelo

12/30/2023 11:14:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أشعل تقارب النقاط منافسة أندية دوري Yelo للدرجة الأولى، وتلونت الجولة الـ15 بالبطاقات الحمراء، والتي تصدرت الجولة بـ4 بطاقات، وارتفعت الانتصارات إلى 6 انتصارات مقارنة بالجولة السابقة، وتساوت انتصارات أصحاب الأرض مع الضيوف بـ50% لكل منهما، وعاد العروبة إلى الانتصارات بعد غياب 360 دقيقة حصيلة تعثر 4 مباريات متتالية، واحتسبت تقنية الـ(VAR) ست حالات تحكيمية.
أرقام
سجلت الجولة الـ15 أرقامًا كبيرة، تمثلت في تراجع معدل الأهداف إلى 22 هدفًا، مقارنة بالجولة السابقة التي بلغت 32 هدفًا، وارتفاع الانتصارات إلى 6 انتصارات، وتسجيل الجبلين أكبر النتائج بالجولة، وحافظ القادسية على صدارة الترتيب، وامتلاك الجبلين أعلى معدل تمريرات صحيحة بـ87%، وأحد أعلى معدل استحواذ بـ69%، وتساوت انتصارات القادسية والعروبة بـ10 انتصارات، وهجر الأكثر تعادلات بـ8 تعادلات، وتساوت خسائر الثلاثي الترجي والصفا والقيصومة بـ10 خسائر.
تقارب
أشعل تقارب النقاط منافسة 8 أندية على الصدارة والمراكز الأخيرة، حيث يتصدر القادسية بـ34 نقطة، والعروبة ثانيًا بـ30 نقطة، والعدالة ثالثًا، والجبلين رابعًا بـ28 نقطة، والخلود خامسًا بـ25نقطة، والفيصلي وجدة والباطن من السادس إلى الثامن بـ24 نقطة، وتتنافس 8 أندية في المراكز الأخيرة، ممثلة في القيصومة الأخير بـ9 نقاط، والصفا ما قبل الأخير، والترجي وهجر في المركزين الـ16 والـ15 بـ11 نقطة، والعين الـ14 بـ12 نقطة، وأحد الثالث عشر، والبكيرية الثاني عشر بـ18 نقطة، والنجمة الـ11 بـ19 نقطة.
%50 انتصارات
شهدت الجولة تسجيل 6 انتصارات، منها 3 انتصارات لأصحاب الأرض ومثلها للضيوف بـ50%، واحتساب 3 ضربات جزاء، وإشهار البطاقة الحمراء 4 مرات، وتسجيل هدف حاسم وحيد في الوقت القاتل، ويتصدر القادسية الأقوى دفاعًا بـ10 أهداف، والعربي الأقوى هجومًا بـ29 هدفًا، ويتصدر مهاجم النجمة، عثمان باري، صدارة الهدافين بـ12 هدفًا.
- الحمراء تفوق الجزائيات والأهداف القاتلة.
- %50 انتصارات أصحاب الأرض والضيوف.
- 8 أندية تتنافس على الصدارة والهبوط.
- القادسية والعربي الأقوى دفاعًا وهجومًا.

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