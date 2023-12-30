التقارب النقطي يشعل Yelo

(MENAFN
- Al Watan) أشعل تقارب النقاط منافسة أندية دوري Yelo للدرجة الأولى، وتلونت الجولة الـ15 بالبطاقات الحمراء، والتي تصدرت الجولة بـ4 بطاقات، وارتفعت الانتصارات إلى 6 انتصارات مقارنة بالجولة السابقة، وتساوت انتصارات أصحاب الأرض مع الضيوف بـ50% لكل منهما، وعاد العروبة إلى الانتصارات بعد غياب 360 دقيقة حصيلة تعثر 4 مباريات متتالية، واحتسبت تقنية الـ(VAR) ست حالات تحكيمية.
أرقام
سجلت الجولة الـ15 أرقامًا كبيرة، تمثلت في تراجع معدل الأهداف إلى 22 هدفًا، مقارنة بالجولة السابقة التي بلغت 32 هدفًا، وارتفاع الانتصارات إلى 6 انتصارات، وتسجيل الجبلين أكبر النتائج بالجولة، وحافظ القادسية على صدارة الترتيب، وامتلاك الجبلين أعلى معدل تمريرات صحيحة بـ87%، وأحد أعلى معدل استحواذ بـ69%، وتساوت انتصارات القادسية والعروبة بـ10 انتصارات، وهجر الأكثر تعادلات بـ8 تعادلات، وتساوت خسائر الثلاثي الترجي والصفا والقيصومة بـ10 خسائر.
تقارب
أشعل تقارب النقاط منافسة 8 أندية على الصدارة والمراكز الأخيرة، حيث يتصدر القادسية بـ34 نقطة، والعروبة ثانيًا بـ30 نقطة، والعدالة ثالثًا، والجبلين رابعًا بـ28 نقطة، والخلود خامسًا بـ25نقطة، والفيصلي وجدة والباطن من السادس إلى الثامن بـ24 نقطة، وتتنافس 8 أندية في المراكز الأخيرة، ممثلة في القيصومة الأخير بـ9 نقاط، والصفا ما قبل الأخير، والترجي وهجر في المركزين الـ16 والـ15 بـ11 نقطة، والعين الـ14 بـ12 نقطة، وأحد الثالث عشر، والبكيرية الثاني عشر بـ18 نقطة، والنجمة الـ11 بـ19 نقطة.
%50 انتصارات
شهدت الجولة تسجيل 6 انتصارات، منها 3 انتصارات لأصحاب الأرض ومثلها للضيوف بـ50%، واحتساب 3 ضربات جزاء، وإشهار البطاقة الحمراء 4 مرات، وتسجيل هدف حاسم وحيد في الوقت القاتل، ويتصدر القادسية الأقوى دفاعًا بـ10 أهداف، والعربي الأقوى هجومًا بـ29 هدفًا، ويتصدر مهاجم النجمة، عثمان باري، صدارة الهدافين بـ12 هدفًا.
- الحمراء تفوق الجزائيات والأهداف القاتلة.
- %50 انتصارات أصحاب الأرض والضيوف.
- 8 أندية تتنافس على الصدارة والهبوط.
- القادسية والعربي الأقوى دفاعًا وهجومًا.
MENAFN30122023000089011017ID1107671331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.