7 أرقام تكسر صمود التاريخيين

(MENAFN
- Al Watan) كسرت 7 أرقام في دوري روشن السعودي للمحترفين صمود أرقام لاعبين آخرين، حيث عادلت أرقام اللاعبين والأندية أرقامًا تاريخية مسجلة سابقًا، باستثناء صناعة السحري يحيى الشهري للأهداف، والتي قفز معها إلى الصدارة بعد سيطرة السوري، جهاد الحسين، لمواسم طويلة، في وقت عادل الهلال رقمين تاريخيين، وتربع اللاعب المحلي على صدارة صناعة الأهداف بعد غياب طويل.
منافسة
تنافس مهاجما النصر البرتغالي رونالدو، ومهاجم الاتحاد المغربي، عبدالرزاق حمدالله، على تسجيل الأهداف في الدوري ومنافسة المهاجمين، حيث عادل نجم النصر رونالدو، رقم مهاجم الأهلي السابق، عمر السومة، بتسجيل 33 هدفًا في موسم واحد، فيما عادل مهاجم الاتحاد، حمدالله، أهداف نجم الرياض السابق، فهد الحمدان، بتسجيل 120 هدفًا في تاريخ الدوري في المركز الرابع، خلف الهداف التاريخي، ماجد عبدالله، 189 هدفًا، وناصر الشمراني، 167 هدفًا ثانيًا، ومهاجم الأهلي، عمر السومة، ثالثًا بـ144 هدفًا.
معادلة
عادل متصدر دوري روشن الهلال، رقمين مسجلين سابقًا، وتمثلت في تحقيق الانتصار الخامس على التوالي خارج الأرض، عادل معها انتصاراته الخمسة المتتالية في موسم 2019، إلى جانب معادلة مهاجمه الصربي لاعب الفريق السابق البرازيلي، ويسلي لوبيز، بالتسجيل في 11 مباراة متتالية.
فرص
واصل نجم الأهلي الجزائري، رياض محرز، صناعة الفرص الخطيرة في دوري روشن لكرة القدم في الموسم الحالي، حيث عادلت صناعته للفرص الخطيرة، صناعة مهاجم الاتحاد الفرنسي، كريم بنزيما، بصناعة 13 فرصة خطيرة لكل منهما خلال الدوري.
تسجيل
بعد تفوق المدافع، عبدالله الزوري، في تسجيل الأهداف كأكثر المدافعين تسجيلا، عادل مدافع ضمك، فاروق شافعي، رقم الزوري المسجل بتسجيل 16 هدفًا لكل منهما، وتبدو الفرصة سانحة لنجم ضمك في تسجيل الأهداف، والتفوق على الزوري، والتربع على قائمة المدافعين الأكثر تسجيلا في تاريخ دوري روشن.
صناعة
عاد نجم الرياض، يحيى الشهري، إلى توهجه في الدوري، وتوج نجوميته في صناعة الأهداف، وتربع على صدارة صناعة الأهداف تاريخيًا، حيث أزاح صمود الرقم التاريخي للسوري، جهاد الحسين، الذي صنع 51 هدفًا تاريخيًا، ويمتلك الشهري فرصة كبيرة لمواصلة صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف، وتوسيع الفارق مع أقرب مطارديه نجم الهلال، سالم الدوسري، بعد أن وجد فرصته في تمثيل مدرسة الوسطى، وصنع الشهري 52 هدفًا مع أندية الاتفاق والنصر والرائد والرياض، فيما صنع جهاد الحسين مع أندية نجران، والتعاون والرائد، ويأتي خلفهما إلتون جوزيه ثالثًا، بصناعة 48 هدفًا مع النصر والفتح والقادسية والوحدة، وتيسير الجاسم رابعًا، بصناعة 44 هدفًا مع هجر والأهلي والوحدة، وقائد الهلال سالم الدوسري خامسًا بصناعة 41 هدفًا، والبرازيلي كماتشو سادسًا، بصناعة 40 هدفًا مع الأهلي والهلال والشباب.
- 7 أرقام تكسر الصمود التاريخي.
- الهلال يعادل رقمين تاريخيين.
- مهاجمان يتنافسان على الأهداف.
- مدافع يعادل أهداف الزوري.
- %50 فرصًا خطيرة لنجمي قطبي جدة.
- صناعة الفرص ماركة محلية.
أبرز الأرقام المسجلة
- رونالدو يعادل أهداف السومة بـ33 هدفًا.
- حمدالله يعادل أهداف فهد الحمدان التاريخية بـ120 هدفًا.
- 13 صناعة فرص خطيرة لمحرز وبنزيما.
- شافعي والزوري يتصدران أهداف المدافعين بـ16 هدفًا.
- انتصارات الهلال خارج الأرض تعادل موسم 2019.
-11 مباراة تعادل أهداف متروفيتش وويسلي.
- 52 صناعة تعيد نجومية الشهري.
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