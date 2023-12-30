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7 أرقام تكسر صمود التاريخيين

12/30/2023 11:14:19 PM
(MENAFN- Al Watan) كسرت 7 أرقام في دوري روشن السعودي للمحترفين صمود أرقام لاعبين آخرين، حيث عادلت أرقام اللاعبين والأندية أرقامًا تاريخية مسجلة سابقًا، باستثناء صناعة السحري يحيى الشهري للأهداف، والتي قفز معها إلى الصدارة بعد سيطرة السوري، جهاد الحسين، لمواسم طويلة، في وقت عادل الهلال رقمين تاريخيين، وتربع اللاعب المحلي على صدارة صناعة الأهداف بعد غياب طويل.
منافسة
تنافس مهاجما النصر البرتغالي رونالدو، ومهاجم الاتحاد المغربي، عبدالرزاق حمدالله، على تسجيل الأهداف في الدوري ومنافسة المهاجمين، حيث عادل نجم النصر رونالدو، رقم مهاجم الأهلي السابق، عمر السومة، بتسجيل 33 هدفًا في موسم واحد، فيما عادل مهاجم الاتحاد، حمدالله، أهداف نجم الرياض السابق، فهد الحمدان، بتسجيل 120 هدفًا في تاريخ الدوري في المركز الرابع، خلف الهداف التاريخي، ماجد عبدالله، 189 هدفًا، وناصر الشمراني، 167 هدفًا ثانيًا، ومهاجم الأهلي، عمر السومة، ثالثًا بـ144 هدفًا.
معادلة
عادل متصدر دوري روشن الهلال، رقمين مسجلين سابقًا، وتمثلت في تحقيق الانتصار الخامس على التوالي خارج الأرض، عادل معها انتصاراته الخمسة المتتالية في موسم 2019، إلى جانب معادلة مهاجمه الصربي لاعب الفريق السابق البرازيلي، ويسلي لوبيز، بالتسجيل في 11 مباراة متتالية.
فرص
واصل نجم الأهلي الجزائري، رياض محرز، صناعة الفرص الخطيرة في دوري روشن لكرة القدم في الموسم الحالي، حيث عادلت صناعته للفرص الخطيرة، صناعة مهاجم الاتحاد الفرنسي، كريم بنزيما، بصناعة 13 فرصة خطيرة لكل منهما خلال الدوري.
تسجيل
بعد تفوق المدافع، عبدالله الزوري، في تسجيل الأهداف كأكثر المدافعين تسجيلا، عادل مدافع ضمك، فاروق شافعي، رقم الزوري المسجل بتسجيل 16 هدفًا لكل منهما، وتبدو الفرصة سانحة لنجم ضمك في تسجيل الأهداف، والتفوق على الزوري، والتربع على قائمة المدافعين الأكثر تسجيلا في تاريخ دوري روشن.
صناعة
عاد نجم الرياض، يحيى الشهري، إلى توهجه في الدوري، وتوج نجوميته في صناعة الأهداف، وتربع على صدارة صناعة الأهداف تاريخيًا، حيث أزاح صمود الرقم التاريخي للسوري، جهاد الحسين، الذي صنع 51 هدفًا تاريخيًا، ويمتلك الشهري فرصة كبيرة لمواصلة صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف، وتوسيع الفارق مع أقرب مطارديه نجم الهلال، سالم الدوسري، بعد أن وجد فرصته في تمثيل مدرسة الوسطى، وصنع الشهري 52 هدفًا مع أندية الاتفاق والنصر والرائد والرياض، فيما صنع جهاد الحسين مع أندية نجران، والتعاون والرائد، ويأتي خلفهما إلتون جوزيه ثالثًا، بصناعة 48 هدفًا مع النصر والفتح والقادسية والوحدة، وتيسير الجاسم رابعًا، بصناعة 44 هدفًا مع هجر والأهلي والوحدة، وقائد الهلال سالم الدوسري خامسًا بصناعة 41 هدفًا، والبرازيلي كماتشو سادسًا، بصناعة 40 هدفًا مع الأهلي والهلال والشباب.
- 7 أرقام تكسر الصمود التاريخي.
- الهلال يعادل رقمين تاريخيين.
- مهاجمان يتنافسان على الأهداف.
- مدافع يعادل أهداف الزوري.
- %50 فرصًا خطيرة لنجمي قطبي جدة.
- صناعة الفرص ماركة محلية.
أبرز الأرقام المسجلة
- رونالدو يعادل أهداف السومة بـ33 هدفًا.
- حمدالله يعادل أهداف فهد الحمدان التاريخية بـ120 هدفًا.
- 13 صناعة فرص خطيرة لمحرز وبنزيما.
- شافعي والزوري يتصدران أهداف المدافعين بـ16 هدفًا.
- انتصارات الهلال خارج الأرض تعادل موسم 2019.
-11 مباراة تعادل أهداف متروفيتش وويسلي.
- 52 صناعة تعيد نجومية الشهري.

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