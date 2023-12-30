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هل يستفيد أبها من التوقف؟

12/30/2023 11:14:19 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر تراجع أبها، وتلقى خسارته الـ13 في دوري روشن السعودي للمحترفين بخسارته أمام الرائد 4 /3، مما جعله يتمسك بالمركز قبل الأخير في الدوري، وبات في موقف صعب لا يحسد عليه، ويحتاج إلى عمل مضاعف ليخرج من الأزمة الكبرى التي يعاني منها حاليًا، لذا فإن عشاقه ومحبيه طالبوا إدارته برئاسة أحمد الحديثي، بسرعة التدخل والاستفادة من فترة التوقف الحالية، التي تمتد 45 يومًا لإعادة صياغة الفريق. وتلخصت المطالبات الأبهاوية، في تكليف جهاز إداري خبير يستطيع إيقاف الفوضى الإدارية الحالية، والتعاقد مع مدرب متمكن والابتعاد على المسكنات الوقتية، بالتعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية ناجحة، والابتعاد عن الأسماء المكررة، والتي أثبتت فشلها في الدوري السعودي، أما الطلب الثالث والأهم فهو سلخ جلد زعيم الجنوب بالتعاقد مع لاعبين مميزين، سواء محليين أو أجانب يستطيعون صناعة الفارق الفني داخل الملعب، وعدم البحث عن لاعبين قيمتهم التعاقدية قليلة، والتخلص من اللاعبين الذين كانوا نقطة ضعف واضحة في صفوف الفريق.

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