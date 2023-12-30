هل يستفيد أبها من التوقف؟

(MENAFN
- Al Watan) استمر تراجع أبها، وتلقى خسارته الـ13 في دوري روشن السعودي للمحترفين بخسارته أمام الرائد 4 /3، مما جعله يتمسك بالمركز قبل الأخير في الدوري، وبات في موقف صعب لا يحسد عليه، ويحتاج إلى عمل مضاعف ليخرج من الأزمة الكبرى التي يعاني منها حاليًا، لذا فإن عشاقه ومحبيه طالبوا إدارته برئاسة أحمد الحديثي، بسرعة التدخل والاستفادة من فترة التوقف الحالية، التي تمتد 45 يومًا لإعادة صياغة الفريق. وتلخصت المطالبات الأبهاوية، في تكليف جهاز إداري خبير يستطيع إيقاف الفوضى الإدارية الحالية، والتعاقد مع مدرب متمكن والابتعاد على المسكنات الوقتية، بالتعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية ناجحة، والابتعاد عن الأسماء المكررة، والتي أثبتت فشلها في الدوري السعودي، أما الطلب الثالث والأهم فهو سلخ جلد زعيم الجنوب بالتعاقد مع لاعبين مميزين، سواء محليين أو أجانب يستطيعون صناعة الفارق الفني داخل الملعب، وعدم البحث عن لاعبين قيمتهم التعاقدية قليلة، والتخلص من اللاعبين الذين كانوا نقطة ضعف واضحة في صفوف الفريق.
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