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500 ألف تدعم تأهيل شباب وفتيات الأحساء

12/30/2023 11:11:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تخرجت جمعية أصدقاء السعودية، والتي تتخذ من الأحساء مقرًا لها، من برنامج بناء المنظمات الشبابية ((مسرعة الأثر))، حيث فازت بمنحة مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك)) المجتمع، بقيمة 500 ألف ريال، عبارة عن دعم لتأهيل الشباب والفتيات للتقديم على رخصة الإرشاد السياحي عن طريق برامج تدريبية وبرامج ميدانية تطوعية.
محتوى الثقافي
أبان الأمين العام في الجمعية هشام الخطيب لـ((الوطن))، أن الجمعية، تقدمت بعرض فكرة المشروع، الفائز بالمنحة، بعنوان ((ضيافة. ثقافة. سياحة))، وأن برنامج سفراء الوطن في الجمعية، يشتمل على (تدريب، تمكين، تطوع، تكريم)، والأثر في ذلك (تجربة سياحية ناجحة، وإرشاد سياحي فعال، وجيل مستعد للعمل في القطاع السياحي، وتضمن العرض تعريفًا بالجمعية، وتأهيل وتدريب الشباب للعمل في مجال الإرشاد، ونقل صورة إيجابية عن المملكة للسائحين والزائرين من دول العالم.
12 مبادرة
تتمثل مبادرات الجمعية في اكتشف الأحساء عبارة عن جولات سياحية وثقافية لأهم المعالم السياحية والتراثية لإبراز الإرث الحضاري وحقيقة المجتمع، واكتشف الضيافة والثقافة العربية، وإظهار حسن الضيافة السعودية بجميع أشكالها، والتبادل الثقافي المدرسي، والحقيبة الثقافية، والضيافة العائلية السعودية، وإنتاج المقاطع المرئية والإثرائية، وبرنامج سفراء الوطن، ومرحبًا بكم في السعودية، وجواز النجاح، ومجتمع الأفكار، ونحن نتطوع، وسفير بلا سفارة.
صداقة عالمية
أضاف الخطيب، أن الجمعية تهدف للتعريف بحضارة المملكة، وتراثها وثقافتها للزائرين والسائحين بطرق إبداعية وبرامج إثرائية، عن طريق تفعيل دور الشباب والمجتمع، وتأهيل الشباب وتمكينهم في مجالات الحوار والتواصل الحضاري، وإبراز الصورة الحقيقية عن المملكة ومجتمعها، وبيان الصورة الحقيقية والجوانب المشرقة لحضارتنا وثقافتنا وتراثنا الأصيل، وترك أثر إيجابي مستدام وأثر يدوم طويلًا من خلال إرثنا الحضاري وثقافتنا العريقة الممتدة عبر الأجيال، لجميع الفئات المستفيدة، موضحًا أن رؤية الجمعية، تتمثل في صداقة وتوثيق أواصر التواصل الحضاري، وعالمية ببناء جسور الصداقة مع جميع الزوار والسائحين من مختلف أقطار العالم، وبرؤية سعودية من منظور الحضارة السعودية العريقة والعادات والقيم الاجتماعية الأصيلة.

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