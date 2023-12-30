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ابن المواطنة ليس نصف مواطن

12/30/2023 11:11:07 PM
(MENAFN- Al Watan) ما الوطن؟
هل هو مساحة الأرض والجغرافيا؟
أم هو مصدر الرزق وحيز المعيشة والاستقرار والالتزام؟
أم هو الحضن والهوية والانتماء؟
أم هو هذا كله شاملاً وجودنا وجذورنا ومستقبلنا؟
هذه التساؤلات تعيدنا مراراً وتكراراً لمسألة تمكين المواطنة السعودية من منح جنسيتها لأبنائها أسوة بالمواطن السعودي.
في رأيي أننا أصبحنا في مرحلة مهيأة للنظر في سن قانون كهذا، وذلك بالنظر للشوط الكبير الذي قطعته بلادنا العظيمة في تمكين المواطنات وزيادة الأنظمة الداعمة لهن وارتفاع مؤشرات المساواة بينهن وبين المواطنين الرجال على نحو سبقت السعودية به كثير من الدول في وقت قصير، بقرارات حازمة اتخذتها الدولة ابتداء كجزء من عملها الحضاري لرفع مستوى الحياة في السعودية وتعزيز قيم المواطنة لدى كل فئات المجتمع.
من جهة أخرى، فإن أبناء المواطنات اليوم يتمتعون بجميع مزايا المواطنين من ناحية الاستفادة من خدمات التعليم والعمل والصحة والتنمية، فالقوانين السعودية لا تتعامل معهم كأنصاف مواطنين عندما يتعلق الأمر بمصالحهم والاستثمار فيهم كجزء لا يتجزأ من أبناء الوطن، ومع كل ما يستفيدون منه إلا أنهم يبقون تحت مظلة الإقامة وقد يغادرون البلاد لاحقاً أو يحاولون الحصول على جوازات سفر غربية أو شرقية. وهذه الحلول يصاحبها في الغالب فاقد في مواردنا البشرية وإرباك في مكوناتنا المجتمعية.
إن إصدار نظام مدروس اقتصادياً وسياسياً وديموغرافياً يسمح بتمرير جنسية المواطنة لأبنائها سيكون له أكبر الأثر في تعزيز قدرة المرأة السعودية على إدارة خياراتها في ظل قوانين عصرية تحمي حقوقها وحقوق أبنائها، كما سيؤدي لتحقيق الاستقرار لهذه الفئات وتوجيهها نحو بناء خططها للمستقبل في ظل ظروف مغايرة وتطلعات أكثر وفرة مع ترسيخ مشاعر ورؤى عميقة لدى الأبناء تجاه وطنهم الذي ينتمون إليه نفسياً وقانونياً.
ختاماً.. ونحن نعبر اليوم مرحلة انفتاح على العالم، ومع تقديم تنظيمات مهدت لزواج المواطنات بغير السعوديين فإن ملف تجنيس أبناء المواطنات بات مقلقاً لما له من مساس مباشر بالمرأة وأسرتها، كما أن الجنسية لا تقاس على النسب، فامتداد الأنساب للآباء أمر شرع وعرف، أما الجنسية فتبقى مسألة انتماء فكري ونفسي واتصال بكيان الأم، وصون لروابط الأجداد والأخوال، وطريق لاندماج عميق لشريحة من أبنائنا المخلصين، الذين لا يعرف كثير منهم غير السعودية وطناً وأهلاً ومنزلاً.

MENAFN30122023000089011017ID1107671324

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