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مزن ركامية تسقط أكوام البرد في السعودية

12/30/2023 11:11:07 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مدينة بريدة الجمعة، حدثا مناخيا نادرا، تمثل في سقوط أكوام برد بكثافة عالية، فيما توقع محللو طقس، ومتخصصون في الظواهر الفلكية لـ((الوطن))، هطول ((برديات)) خلال الأيام المقبلة على مناطق المملكة، موضحين أن الصور الجوية، تشير إلى أن هناك تنبؤات، أن هذه الحالة المطرية هي العاشرة على المملكة، وتستمر إلى نهاية غد الاثنين.
ظروف مهيأة
أبان محلل الطقس عقيل العقيل، أنه مع تكون سحب ((المزن)) الركامية الرعدية، قد يهطل البرد في أي منطقة من مناطق المملكة، خصوصًا إذا تهيأت الظروف والعناصر الفيزيائية في السحابة الركامية الرعدية، فيحدث تساقط للبرد، ولا يحدث تساقط البرد إلا من هذا النوع من السحب، وهو وارد تكونها في أي زمان وأي مكان.
خصائص فيزيائية
أرجع عشقي، أسباب هطول الأمطار على مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط في فصل الشتاء فقط، إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية لمنطقة شرق البحر الأبيض نتيجة لانحداره جهة الجنوب بحوالي 100 كلم عن غرب البحر الأبيض المتوسط، وأن مياه البحر عادة ما تكون أكثر دفئا في فصل الشتاء عن فصل الصيف؛ ويعود ذلك للخصائص الفزيائية للمياه بوجه عام.
ومنطقة القصيم من المناطق التي تتميز بمناخها البارد في فصل الشتاء وكثرة المزارع والهواء النقي مما جعلها تحصد إعجاب الكثيرين بما تمتلكه من مواقع سياحية تنمي جانب السياحة الريفية وتعتبر مكانا جاذبا وذلك لجمال طبيعتها. الدورة الشمسية
قال أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي: لا يمكن التنبؤ بسقوط أكوام ((البرد)) بكثافة عالية، بيد أن في ظروف الدورة الشمسية الباردة التي يمر بها كوكب الأرض، قد يحدث ذلك، وقد يكون حجم البرد كبيرًا ومدمرًا، مؤكدًا أن الأمطار الشتوية في المملكة، نادرة وغير غزيرة، وأن السبب الرئيسي لهطول الأمطار هو تصادم Convergent كتلتين من الهواء إحداهما جنوبية دافئة ورطبة قادمة من بحر العرب والبحر الأحمر، والكتلة الهوائية الأخرى كتلة شمالية باردة قادمة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشريط تلاقي هاتين الكتلتين الممتد بعرض جزيرة العرب عادة ما يصاحبه هطول أمطار، نقطة تصادم هاتين الكتلتين يعتمد على حجم وقوة اندفاع الكتلتين الهوائيتين وعليه قد يتم تصادم في شمال المملكة أو وسطها أو حتى جنوبها، وهذا ما يفسر اختلاف مناطق سقوط الأمطار في فصل الشتاء.

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