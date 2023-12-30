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منع الجمعيات من المتاجر الإلكترونية

12/30/2023 11:11:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عموم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بتجنب استخدام مصطلح ((المتاجر الإلكترونية))، واستبداله بمصطلح موقع ((جمع التبرعات الإلكتروني))، في إعلانات جمع التبرعات، ويأتي ذلك منعًا للالتباس مع نظام التجارة الإلكترونية، الذي يقع ضمن اختصاص وزارة التجارة.
منظومة أنشطة
يكمن اللبس في التعارض بين مقتضى المصطلح وبين وصف الجمعيات، إذ أن مصطلح ((المتاجر الإلكترونية)) الوارد في نظام التجارة الإلكترونية، يشير إلى أن التجارة الإلكترونية هو نشاط ذو طابع اقتصادي يتم عبر وسيلة إلكترونية، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها، بينما الجمعيات والمؤسسات الخيرية تدخل في وصف ((القطاع غير الربحي))، الذي حدده نظام المركز الوطني بأنه منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح أساسًا، وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص.
مجالات تنموية
يذكر أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يختص بتنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم، فيما يبلغ عدد الجمعيات التي يتولى المركز الإشراف عليها ماليًا وإداريًا 2937 جمعية، ما بين جمعية أهلية ومؤسسة أهلية وصناديق عائلية، موزعة على مناطق المملكة.
القطاع غير الربحي
- منظومة الأنشطة الأهلية.
- خدمات تطوعية.
- منظمات غير حكومية.
- لا تقصد الربح.
- تهدف إلى البر أو التكافل أو التعاون.
- التنمية الاجتماعية وأغراض النفع.

MENAFN30122023000089011017ID1107671321

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