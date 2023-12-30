هلال خيسوس مختلف

(MENAFN
- Al Watan) واصل الهلال نتائجه اللافتة، وحقق انتصارًا جديدًا بتغلبه على الفيحاء، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ومنح الانتصار الزعيم، ومدربه البرتغالي، خورجي خيسوس، العديد من الأرقام القياسية، إذ يعتبر الهلال الوحيد في البطولة الذي لم يذق طعم الخسارة بعد مرور 19 جولة.
وحقق الهلال انتصاره الـ12 على التوالي في دوري روشن، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بالدوري السعودي الممتاز منذ بدايته 1977 ((أطول سلسلة كانت 14 مباراة موسم 1985))، والأطول منذ إقرار النظام الاحترافي 2009.
واقترب الهلال من معادلة رقم غريمه النصر، الذي حقق 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2013، وبات الهلال أسرع فريق في تاريخ دوري المحترفين يصل للنقطة رقم 53، بعد 19 مباراة.
وحقق مدرب الزعيم، خورجي خيسوس، ثاني أطول سلسلة انتصارات له في مسيرته، واقترب من معادلة رقمه القياسي الذي حققه مرتين مع سبورتينج لشبونة موسمي 2016، و2017، بالفوز خلال 13 مباراة متتالية.
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