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هلال خيسوس مختلف

12/30/2023 11:11:07 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الهلال نتائجه اللافتة، وحقق انتصارًا جديدًا بتغلبه على الفيحاء، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ومنح الانتصار الزعيم، ومدربه البرتغالي، خورجي خيسوس، العديد من الأرقام القياسية، إذ يعتبر الهلال الوحيد في البطولة الذي لم يذق طعم الخسارة بعد مرور 19 جولة.
وحقق الهلال انتصاره الـ12 على التوالي في دوري روشن، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بالدوري السعودي الممتاز منذ بدايته 1977 ((أطول سلسلة كانت 14 مباراة موسم 1985))، والأطول منذ إقرار النظام الاحترافي 2009.
واقترب الهلال من معادلة رقم غريمه النصر، الذي حقق 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2013، وبات الهلال أسرع فريق في تاريخ دوري المحترفين يصل للنقطة رقم 53، بعد 19 مباراة.
وحقق مدرب الزعيم، خورجي خيسوس، ثاني أطول سلسلة انتصارات له في مسيرته، واقترب من معادلة رقمه القياسي الذي حققه مرتين مع سبورتينج لشبونة موسمي 2016، و2017، بالفوز خلال 13 مباراة متتالية.

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