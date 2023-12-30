لاتيني لقيادة الليث

(MENAFN
- Al Watan) تتجه إدارة الشباب إلى التوقيع مع مدرب لاتيني، لخلافة الكرواتي، إيجور بيسكان، الذي أقيل مؤخرًا من قيادة الجهاز الفني لليث، إذ تدرس ملفات بعض المدربين من قارة أمريكا الجنوبية، أبرزهم مدرب الاتحاد والطائي السابق، التشيلي خوسيه لويس سييرا، للاستقرار على أحدهم لتدريب الفريق.
وبينت مصادر إلى أنه سيتم تعيين المدرب الجديد قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي في يناير المقبل بالإمارات، بالتزامن مع فترة التوقف الحالية.
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