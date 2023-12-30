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لاتيني لقيادة الليث

12/30/2023 11:11:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه إدارة الشباب إلى التوقيع مع مدرب لاتيني، لخلافة الكرواتي، إيجور بيسكان، الذي أقيل مؤخرًا من قيادة الجهاز الفني لليث، إذ تدرس ملفات بعض المدربين من قارة أمريكا الجنوبية، أبرزهم مدرب الاتحاد والطائي السابق، التشيلي خوسيه لويس سييرا، للاستقرار على أحدهم لتدريب الفريق.
وبينت مصادر إلى أنه سيتم تعيين المدرب الجديد قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي في يناير المقبل بالإمارات، بالتزامن مع فترة التوقف الحالية.

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