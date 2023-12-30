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العازف يعود لقائمة الأخضر

12/30/2023 11:11:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مدرب المنتخب السعودي ، الإيطالي روبرتو مانشيني قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في قطر خلال الفترة الـ31 من ديسمبر الجاري وحتى الـ11 من يناير المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا التي ستقام في قطر خلال يناير المقبل.
وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره 3 مواجهات ودية، الأولى أمام لبنان في الرابع من يناير، وفلسطين في التاسع منه ، فيما ستكون الثالثة أمام هونغ كونغ في العاشر من يناير.
واستدعى المدير الفني مانشيني( 30 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، و كان الأبرز في خيارات المدرب عودة المهاجم فراس البريكان إلى القائمة التي ضمت إلى جواره، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، عبدالله رديف، صالح الشهري.

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