العازف يعود لقائمة الأخضر

(MENAFN
- Al Watan) أعلن مدرب المنتخب السعودي ، الإيطالي روبرتو مانشيني قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في قطر خلال الفترة الـ31 من ديسمبر الجاري وحتى الـ11 من يناير المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا التي ستقام في قطر خلال يناير المقبل.
وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره 3 مواجهات ودية، الأولى أمام لبنان في الرابع من يناير، وفلسطين في التاسع منه ، فيما ستكون الثالثة أمام هونغ كونغ في العاشر من يناير.
واستدعى المدير الفني مانشيني( 30 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، و كان الأبرز في خيارات المدرب عودة المهاجم فراس البريكان إلى القائمة التي ضمت إلى جواره، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، عبدالله رديف، صالح الشهري.
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