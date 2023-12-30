عودة الليث
التاريخ
12/30/2023 11:11:06 PM
(MENAFN
- Al Watan) نجح الشباب في استعادة نغمة الانتصارات، بعد غياب استمر 6 جولات، بتغلبه على الوحدة 1 /صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب، في ختام الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل هدف اللقاء الوحيد عبدالله رديف ((85)) ليرفع الليث رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم للمركز الـ11 متقدما بفارق الأهداف على الأخدود، وظل فرسان مكة على 25 نقطة تاسعا.
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