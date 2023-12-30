(MENAFN
- Al Watan) رد النصر الدين لمضيفه التعاون بخسارته في الدور الأول أمامه، وسجل انتصارًا كبيرًا عليه بعد تغلبه عليه 4 /1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للعالمي مارسيلو بروزوفيتش ((26))، وأيمرك لابورت ((35))، وأوتافيو ((50))، وكريستيانو رونالدو ((90 +2))، وللذئاب أشرف المهديوي((13)) بعدما استفاد من عودة الكرة من حارس النصر نواف العقيدي الذي تصدى لركلة جزاء سددها اللاعب، ليصل النصر إلى النقطة الـ46 في المركز الثاني، وبقي التعاون رابعا بـ34 نقطة.
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