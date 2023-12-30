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منصة ضامن تنقل شركات العمرة للسياحة تدريجيا

12/30/2023 11:11:06 PM
(MENAFN- Al Watan) غدًا ومع بدء العام الميلادي 1/1/ 2024 وعبر منصة ضامن، يبدأ الانتقال المبدئي لشركات العمرة إلى وزارة السياحة، وستكون فترتها التجريبية إلى 1 /4/ 2024، لإتمام الصفقات والتعاملات المالية عبر عدة شركات محددة، وسيكون الانتقال النهائي بتاريخ 1 /7/ 2024، لكافة شركات العمرة إلى السياحة. يأتي ذلك تأكيدًا لما انفردت به ((الوطن))، في عددها الصادر 19 ديسمبر الحالي، حول الانتقال التدريجي لشركات العمرة إلى السياحة.
رسوم للخدمات
علمت ((الوطن)) أن آلية العمل الجديدة المقترحة لجميع الشركات عبر ((ضامن)) ستكون يوم 1/1/ 2024، وهو موعد انطلاق الفترة التجريبية للمنصة، وكذلك العمل كما هو عليه من خلال منصة ((نسك))، وسيتم قبل سداد المجموعة ربطها بمنصة ((ضامن))، وتسديد رسوم التأشيرة والتأمين الطبي بنفس سعر وزارة الحج والعمرة، ولا يوجد رسوم للخدمات الإلكترونية، وهي بسعر 102.07 ریال. وسيتم التفاهم بين وزارة السياحة ووزارة الحج فيما يخص الضمان البنكي؛ وذلك لعدم الازدواجية، على أن يكون رأس مال الشركة في السجل التجاري 500 ألف ريال فما فوق، وكذلك إضافة نشاط تقديم خدمات السفر والسياحة في أنشطة الشركة، كما سيتم فتح محفظة إلكترونية باسم الشركة، ويتم شحنها بواسطة الشركة السعودية عبر منصة ((ضامن))، وستكون فترة التجربة من 1 يناير حتى 1 أبريل، وابتداء من 1 يوليو تنقل كافة شركات العمرة إلى وزارة السياحة، وسيكون الحد الأعلى لعدد المجموعة 25 معتمرًا ولا يزيد على ذلك. وستبقى مشكلة التخلف كما هي عليه تقع على عاتق الشركة، بالإضافة إلى الاستعداد المسبق للقدوم وأيضا الاستعداد المسبق من المغادرة، وأهمية عمل حجز تصريح الروضة وحجز تصريح العمرة، واسترداد المبالغ المالية في حالة الإلغاء للبرنامج، ولا يمكن استرداد رسوم التأشيرة حتى وإن تم إلغاؤها.
مشرف مسجل
يشترط التنظيم وجود مشرف مسجل على كل رحلة، ولا ترتبط وزارة السياحة بأي علاقة مع الوكيل الخارجي، فيما يتيح نظام ((ضامن)) بعمل البرامج من خلاله، وحرية الاختيار في عمل البرنامج من خلال منصة ((نسك)).

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