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انخفاض تحويل الأموال في 2024

12/30/2023 11:11:06 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي شهدت فيه التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا يقدر بنحو 3.8% في عام 2023، ويُعد هذا النمو أقل مما تحقق في العامين الماضيين. تشير التوقعات إلى انخفاض وتراجع الدخل الحقيقي للمهاجرين في عام 2024 في مواجهة التضخم العالمي وانخفاض آفاق النمو. وبالتالي انخفاض تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك وفقا لأحدث تقارير البنك الدولي عن الهجرة والتنمية.
669 مليار دولار
في عام 2023، أشارت التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، وتواصل أسواق العمل القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في بلدان الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم.
وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 8% وجنوب آسيا 7.2% وشرق آسيا والمحيط الهادي 3% وإفريقيا جنوب الصحراء 1.9%.
تراجع في الشرق الأوسط
تراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3% ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى مصر. كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4% بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام 2022.
أكبر مصدر للتحويلات
وظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للتحويلات. وكانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات في عام 2023 هي الهند بـ125 مليار دولار والمكسيك بـ67 مليار دولار والصين 50 مليار دولار، والفلبين 40 مليار دولار ومصر 24 مليار دولار.
الناتج المحلي
ومن بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي -وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة- طاجيكستان 48% وتونغا 41% وساموا 32% ولبنان 28% ونيكاراغوا 27%.
تراجع في 2024
وبناءً على مسار ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يتراجع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 3.1% في عام 2024. وتستند التنبؤات المتواضعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال تراجع أسواق العمل في العديد من البلدان مرتفعة الدخل. وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وتراجعا اقتصاديا أكبر من المتوقع في البلدان مرتفعة الدخل.
ارتفاع تكاليف التحويلات
ووفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، لا تزال تكاليف التحويلات مرتفعة، حيث بلغت تكلفتها 6.2% في المتوسط لإرسال 200 دولار حتى الربع الثاني من عام 2023. وبالمقارنة بالوضع قبل عام، كان إرسال الأموال إلى جميع المناطق أكثر تكلفة، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا تزال البنوك هي القنوات الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات، إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 12.1%، تليها مكاتب البريد 7%، وشركات تحويل الأموال 5.3%، وشركات الهاتف المحمول 4.1%.
التمويل الخارجي
تعتبر التحويلات هي أحد المصادر القليلة للتمويل الخارجي الخاص التي من المتوقع أن تستمر في النمو على مدى السنوات العشر المقبلة، ويجب الاستفادة منها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم تمويل التنمية، لا سيما من خلال السندات التي تصدر للمغتربين، وقد تجاوزت تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية في السنوات الأخيرة، لكن الفجوة آخذة في الاتساع.
الاقتصادات التي تُشكِّل تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي:
طاجيكستان 48%
تونغا 41%
ساموا 32%
لبنان 28%
نيكاراغوا 27%.
asf
الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات في عام 2023:
الهند 125 مليار دولار
المكسيك 67 مليار دولار
الصين 50 مليار دولار
الفلبين 40 مليار دولار
مصر 24 مليار دولار
الولايات المتحدة ودول الخليج أكبر مصادر للتحويلات.

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