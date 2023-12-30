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السعودية الأولى عربيا في احتياطيات النفط 2023

12/30/2023 11:11:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023، استمرار تصدُّر السعودية والعراق والإمارات القائمة، في ظل الدور القيادي للمنطقة العربية بالسوق العالمية.
ولم تشهد قائمة عام 2023، التي صدرت عن وكالة الطاقة الدولية، أي تغيرات في احتياطيات الدول العربية، عدا دولة الإمارات التي نجحت في زيادة احتياطيات الخام من ذلك الوقود الأحفوري، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
يُشار إلى أن احتياطيات النفط عالميًا ارتفعت خلال عام 2023 إلى 1.754 تريليون برميل، مقابل 1.746 تريليون برميل خلال عام 2022.
أكبر 5 دول عربية
واصلت السعودية خلال 2023 تربعها على عرش قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط، وسط استقرارها عند 267.19 مليار برميل.
وفي المركز الثاني بالقائمة جاء العراق باحتياطيات نفطية استقرت عند 145.01 مليار برميل، دون تغيير عن عام 2021.
ومع وجودها في الترتيب الثالث، نجحت الإمارات في زيادة احتياطيات النفط لديها خلال 2023 إلى 113 مليار برميل، مقابل 111 مليار برميل في عام 2022.
ورابعًا، حلت الكويت في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023 مع استقرارها عند 101.5 مليار برميل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وجاءت ليبيا في المركز الخامس عربيًا باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند مستوى 48.36 مليار برميل.
مصر واليمن في ذيل القائمة
في الترتيب السادس، جاءت قطر بقائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023 استقرت عند 25.24 مليار برميل من الخام.
وتلتها في الترتيب دولة الجزائر التي استقرت احتياطياتها النفطية خلال العام عند 12.2 مليار برميل، بحسب البيانات التي جمعتها ((وحدة أبحاث الطاقة)).
وحلّت سلطنة عمان في المركز الثامن في القائمة باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند 4.9 مليارات برميل.
وتاسعًا، جاءت مصر باحتياطيات بلغت 3.3 مليارات برميل من النفط الخام، وتلتها في المركز الأخير دولة اليمن باحتياطيات نفطية استقرت عند 3 مليارات برميل.
تجدر الإشارة إلى أن احتياطيات السودان وجنوب السودان قد بلغت 5 مليارات برميل بنهاية 2023، لكن وحدة أبحاث الطاقة، لم تذكر بيانات منفصلة لكل دولة على حدة.
رؤية المملكة 2030
يذكر أن رؤية السعودية 2030 تسعى إلى الوصول إلى مستقبل لا يعتمد فيه نموها الاقتصادي على استثمار عائدات النفط فحسب، وإنما يعتمد على صيغ جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، وكذلك البنية التحتية الاجتماعية، من خلال مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى تخصيص المؤسسات الحكومية لتحسين مستويات الإنتاجية، وكذلك على التطور التقني، وتعظيم مساهمة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات غير النفطية.
أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النفط 2023 (مليار برميل)
1. السعودية: 267.19
2. العراق: 145.01
3. الإمارات: 113
4. الكويت: 101.5
5. ليبيا: 48.36
6. قطر: 25.24
7. الجزائر: 12.2
8. سلطنة عمان: 4.9
9. مصر: 3.3
10. اليمن: 3

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