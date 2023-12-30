السعودية الأولى عربيا في احتياطيات النفط 2023

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023، استمرار تصدُّر السعودية والعراق والإمارات القائمة، في ظل الدور القيادي للمنطقة العربية بالسوق العالمية.
ولم تشهد قائمة عام 2023، التي صدرت عن وكالة الطاقة الدولية، أي تغيرات في احتياطيات الدول العربية، عدا دولة الإمارات التي نجحت في زيادة احتياطيات الخام من ذلك الوقود الأحفوري، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
يُشار إلى أن احتياطيات النفط عالميًا ارتفعت خلال عام 2023 إلى 1.754 تريليون برميل، مقابل 1.746 تريليون برميل خلال عام 2022. أكبر 5 دول عربية
واصلت السعودية خلال 2023 تربعها على عرش قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط، وسط استقرارها عند 267.19 مليار برميل.
وفي المركز الثاني بالقائمة جاء العراق باحتياطيات نفطية استقرت عند 145.01 مليار برميل، دون تغيير عن عام 2021.
ومع وجودها في الترتيب الثالث، نجحت الإمارات في زيادة احتياطيات النفط لديها خلال 2023 إلى 113 مليار برميل، مقابل 111 مليار برميل في عام 2022.
ورابعًا، حلت الكويت في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023 مع استقرارها عند 101.5 مليار برميل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وجاءت ليبيا في المركز الخامس عربيًا باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند مستوى 48.36 مليار برميل. مصر واليمن في ذيل القائمة
في الترتيب السادس، جاءت قطر بقائمة أكثر 10 دول امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023 استقرت عند 25.24 مليار برميل من الخام.
وتلتها في الترتيب دولة الجزائر التي استقرت احتياطياتها النفطية خلال العام عند 12.2 مليار برميل، بحسب البيانات التي جمعتها ((وحدة أبحاث الطاقة)).
وحلّت سلطنة عمان في المركز الثامن في القائمة باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند 4.9 مليارات برميل.
وتاسعًا، جاءت مصر باحتياطيات بلغت 3.3 مليارات برميل من النفط الخام، وتلتها في المركز الأخير دولة اليمن باحتياطيات نفطية استقرت عند 3 مليارات برميل.
تجدر الإشارة إلى أن احتياطيات السودان وجنوب السودان قد بلغت 5 مليارات برميل بنهاية 2023، لكن وحدة أبحاث الطاقة، لم تذكر بيانات منفصلة لكل دولة على حدة. رؤية المملكة 2030
يذكر أن رؤية السعودية 2030 تسعى إلى الوصول إلى مستقبل لا يعتمد فيه نموها الاقتصادي على استثمار عائدات النفط فحسب، وإنما يعتمد على صيغ جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، وكذلك البنية التحتية الاجتماعية، من خلال مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى تخصيص المؤسسات الحكومية لتحسين مستويات الإنتاجية، وكذلك على التطور التقني، وتعظيم مساهمة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات غير النفطية. أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النفط 2023 (مليار برميل)
1. السعودية: 267.19
2. العراق: 145.01
3. الإمارات: 113
4. الكويت: 101.5
5. ليبيا: 48.36
6. قطر: 25.24
7. الجزائر: 12.2
8. سلطنة عمان: 4.9
9. مصر: 3.3
10. اليمن: 3
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