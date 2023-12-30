هيلثى ميلك تعتزم إنشاء محجر بيطري بتمويل من البنك الزراعى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال طارق عاطر، المدير التنفيذى لشركة“هيلثى ميلك” لمنتجات الألبان، إن الشركة تخطط لإنشاء محجر بيطرى لمساعدة المربين على إدخال سلالات الأبقار جيدة لمزارعهم، وتوفير الرعاية اللازمة لها خلال فترة تواجدها بالمحجر، رافضًا الإفصاح عن حجم استثماراته.
وأضاف لـ” البورصة” أن المحجر سيتم تدشينه بالتعاون مع وزارتى“الزراعة” و”التجارة والصناعة“وبتمويل من“البنك الزراعى المصرى” باستثمارات محلية.
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أضاف أن الشركة افتتحت مصنعها بمحافظة الإسكندرية الشهر الماضى، وأنه فى مرحلة التشغيل التجريبى حاليًا.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تختلف وفقًا للمنتجات نظرًا لوجود منتجات“طازجة”، يتفاوت إنتاجها من يوم لآخر حسب الطلب عليها.
لكنه ذكر أن متوسط الطاقة الإنتاجية يتراوح بين 100 و150 طنا شهريًا لنحو 120 منتجا.
ونوه إلى أن المجموعة تُصدر منتجات العصائر إلى أمريكا وإيطاليا وليبيا وغيرها، وتستهدف دخول الأردن وغزة واليمن والمغرب العام المقبل.
وكشف أن الشركة لديها خطة توسعية سيتم الإعلان عنها قريبا بجانب طرح منتجات جديدة الربع الأول من العام المقبل.
وذكر أن مجموعة هيلثى للتجارة والتوزيع تتواجد مصانعها بمحافظة الشرقية، ويتفرع منها عدة شركات، منها“هيلثى ميلك“لمنتجات الزبادى، و”هيلثى لاند“لمنتجات الجبن و”هيلثى فاميلى” لمنتجات العصائر.
أوضح إن مزرعة الشركة تعمل منذ عام 1979، وبها أكثر من 2500 رأس بقرة سلالات ألمانية تنتج 70 طنا لبن يوميًا.
أضاف أن خامات الألبان اللازمة لتصنيع الزبادى والمنتجات الفريش والعصائر تأتى من مزارع الشركة ويتم توريد الفائض لمصانع أخرى من خلال تعاقدات.
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