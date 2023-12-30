هيلثى ميلك تعتزم إنشاء محجر بيطري بتمويل من البنك الزراعى

MENAFN - Al-Borsa News) قال طارق عاطر، المدير التنفيذى لشركة“هيلثى ميلك” لمنتجات الألبان، إن الشركة تخطط لإنشاء محجر بيطرى لمساعدة المربين على إدخال سلالات الأبقار جيدة لمزارعهم، وتوفير الرعاية اللازمة لها خلال فترة تواجدها بالمحجر، رافضًا الإفصاح عن حجم استثماراته.

وأضاف لـ” البورصة” أن المحجر سيتم تدشينه بالتعاون مع وزارتى“الزراعة” و”التجارة والصناعة“وبتمويل من“البنك الزراعى المصرى” باستثمارات محلية.

موضوعاتارتفاعات جديدة فى أسعار الأعلاف مع صعود الدولار الموازى شركتان تفوزان بتوريد 35 ألف طن زيت خام لـ”السلع التموينية” بيع 98 ألف قنطار قطن بمزاد محافظات الوجه البحرى الأسبوع الماضى

أضاف أن الشركة افتتحت مصنعها بمحافظة الإسكندرية الشهر الماضى، وأنه فى مرحلة التشغيل التجريبى حاليًا.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تختلف وفقًا للمنتجات نظرًا لوجود منتجات“طازجة”، يتفاوت إنتاجها من يوم لآخر حسب الطلب عليها.

لكنه ذكر أن متوسط الطاقة الإنتاجية يتراوح بين 100 و150 طنا شهريًا لنحو 120 منتجا.

ونوه إلى أن المجموعة تُصدر منتجات العصائر إلى أمريكا وإيطاليا وليبيا وغيرها، وتستهدف دخول الأردن وغزة واليمن والمغرب العام المقبل.

وكشف أن الشركة لديها خطة توسعية سيتم الإعلان عنها قريبا بجانب طرح منتجات جديدة الربع الأول من العام المقبل.

وذكر أن مجموعة هيلثى للتجارة والتوزيع تتواجد مصانعها بمحافظة الشرقية، ويتفرع منها عدة شركات، منها“هيلثى ميلك“لمنتجات الزبادى، و”هيلثى لاند“لمنتجات الجبن و”هيلثى فاميلى” لمنتجات العصائر.

أوضح إن مزرعة الشركة تعمل منذ عام 1979، وبها أكثر من 2500 رأس بقرة سلالات ألمانية تنتج 70 طنا لبن يوميًا.

أضاف أن خامات الألبان اللازمة لتصنيع الزبادى والمنتجات الفريش والعصائر تأتى من مزارع الشركة ويتم توريد الفائض لمصانع أخرى من خلال تعاقدات.