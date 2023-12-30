ارتفاع حالات إفلاس الشركات في الاقتصادات المتقدمة

MENAFN - Al-Borsa News) تتزايد حالات إفلاس الشركات بمعدلات تتجاوز 10% في معظم الاقتصادات المتقدمة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وإلغاء الحكومات تدابير“كوفيد” اللازمة لدعم الشركات البالغ قيمتها مليارات الدولارات.

بعد عقد من التراجع، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات الأمريكية بنسبة 30% في الأشهر الـ12 حتى سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وفقًا لبيانات المحاكم.

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أعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ارتفاع حالات الإفلاس 25% بين شهري يناير وسبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

في جميع أنحاء الكتلة، ارتفعت حالات تعثر الشركات 13% على أساس سنوي في الأشهر التسعة حتى سبتمبر لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 8 أعوام، وفقًا لـ”يوروستات”.

قال كبير الاقتصاديين لدى“كابيتال إيكونوميكس” ، نيل شيرينج، إن أسعار الفائدة المرتفعة، بجانب انهيار شركات الزومبي التي صمدت بسبب دعم الحكومة في كوفيد، عززت هذا الاتجاه.

أشار شيرينج، إلى تكلفة خدمة الديون وتراجع دعم الوباء، فضلاً عن ارتفاع فواتير الطاقة، خصوصا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال محللون إن الصناعات التي عانت أكثر من غيرها من ارتفاع معدلات الإعسار تشمل النقل والضيافة.

نجت الشركات من التراجع الحاد الناجم عن الجائحة بفضل برامج الدعم الحكومي الهائلة المقدمة للشركات والأسر ، والتي بلغت أكثر من 10 تريليونات دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020 والأربعة أشهر الأولى من 2021، لكن منذ ذلك الحين تم سحب الحزم بشكل كبير.

حذر شيرينج من أن الاتجاه يُتوقع أن يستمر، إذ سيتعين على كثير من الشركات إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة أعلى في الأشهر المقبلة، حتى لو كان من المتوقع أن تصل ارتفاعات أسعار الفائدة في البنوك المركزية إلى ذروتها.

يقول المحللون إن ارتفاع حالات الإفلاس سيؤثر على نشاط الاقتصاد العالمي ونمو الوظائف في الأعوام القليلة المقبلة.

قالت سوزانة ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار لدى شركة إدارة الأصول“هارجريفز لانسداون”، إنه بينما كان سبب الارتفاع يرجع جزئيًا إلى انهيار شركات الزومبي، فإن القلق يكمن في أن التشديد السريع في السياسة النقدية سيدفع مزيدًا من الشركات الناشئة الواعدة والشركات الصغيرة والمتوسطة من على الحافة .. الأمر الذي قد تكون له عواقب طويلة المدى على النمو .

تتوقع وكالة التصنيف الائتماني“موديز” استمرار معدل التخلف عن سداد سندات درجة المضاربة العالمي في الارتفاع في 2024 بعد أن وصل إلى 4.5% في الـ12 شهرًا حتى أكتوبر، وهو أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 4.1%.

قال رئيس البحث والتحليلات في“موديز”،ديفيد هاميلتون، إن“الائتمان سيكون إما أكثر تكلفة مما كان عليه بشكل ملموس وإما ببساطة سيكون الحصول عليه أصعب”.

تتوقع شركة الخدمات المالية الألمانية“أليانز” ارتفاع معدلات نمو الإعسار العالمية إلى 10% العام المقبل، بعد أن ارتفعت 6% في 2023.

قال ماكسيم ليميرل، المحلل الرئيس لأبحاث الإعسار لدى“أليانز”:“نحن نراقب ارتفاع حالات إعسار الشركات في كل دول العالم تقريبًا”.

في فرنسا وهولندا واليابان، ارتفعت حالات الإفلاس أكثر من 30% على أساس سنوي في أكتوبر، وفقًا لمكاتب الإحصاء الوطنية.

ذكرت مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، أن معدلات إفلاس الشركات في بعض الدول، ومنها دول الشمال الدنمارك والسويد وفنلندا، فاقت المستويات التي بلغتها أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

وفي إنجلترا وويلز، بلغت حالات الإعسار في الفترة من يناير حتى سبتمبر أعلى مستوياتها منذ 2009، وفقًا لهيئة خدمة الإعسار.

مع ذلك، قال المحللون إن إعانات الطاقة والإجراءات الأخرى ستساعد كثير من الشركات على الصمود، مما يعني أن ذروة حالات الإفلاس من غير المرجح أن تكون مرتفعة كما كانت في فترات ركود الشركات السابقة.

وأضاف المحللون أن أرقام الإفلاس لا تزال بسيطة حسب المعايير التاريخية في الاقتصادات الكبرى، ومنها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.