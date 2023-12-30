%44 تراجعًا فى إنتاج سيارات تويوتا بمصر خلال أول 11 شهر من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع إنتاج شركة“تويوتا” فى مصر خلال أول 11 شهراً من 2023 نحو 44% ليصل إلى 776 سيارة بنهاية نوفمبر مقابل نحو 1539 سيارة فى 2022، بحسب بيانات الشركة.

لكن خلال نوفمبر منفردًا ارتفع الإنتاج 71% على أساس سنوى ليسجل 156 سيارة تمثل نحو 20% من إنتاج الفترة.

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وكشفت الشركة أن السيارات تنتج من الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة لتويوتا والتى بدأت الإنتاج أبريل عام 2012، وتنتج بشكل أساسى سيارات تويوتا فورشنر.

ومصر هى ثانى أكبر دولة فى أفريقيا تنتج بها“تويوتا” بعد جنوب إفريقيا.

طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن موقع شركة تويوتا، فإن إنتاجها فى مصر خلال 2022 كان مرتفعا بنحو 39.8% عن إنتاج عام 2021 البالغ 1101 سيارة.

وأوضحت البيانات أن إنتاج سيارات تويوتا فى مصر حقق نموًا قدره 106% فى إنتاج السيارات منذ عام 2019 مقارنة بعام 2022.

ارتفع نصيب مصر من إنتاج سيارات تويوتا فى إفريقيا إلى 1.3% من إنتاجها الكامل عام 2022، بعد أن حقق 0.96% عام 2021، و0.85% عام 2020.

وأظهر البيانات أن جنوب إفريقيا سيطرت على أكثر من 97% من إنتاج إفريقيا الكلى، حيث أنتجت 114 ألف سيارة عام 2022، و14 ألف سيارة فى شهر نوفمبر الماضى، واستحوذت دول مثل كينيا وغانا ودول أخرى على باقى الإنتاج.