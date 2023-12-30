%44 تراجعًا فى إنتاج سيارات تويوتا بمصر خلال أول 11 شهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع إنتاج شركة“تويوتا” فى مصر خلال أول 11 شهراً من 2023 نحو 44% ليصل إلى 776 سيارة بنهاية نوفمبر مقابل نحو 1539 سيارة فى 2022، بحسب بيانات الشركة.
لكن خلال نوفمبر منفردًا ارتفع الإنتاج 71% على أساس سنوى ليسجل 156 سيارة تمثل نحو 20% من إنتاج الفترة.
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وكشفت الشركة أن السيارات تنتج من الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة لتويوتا والتى بدأت الإنتاج أبريل عام 2012، وتنتج بشكل أساسى سيارات تويوتا فورشنر.
ومصر هى ثانى أكبر دولة فى أفريقيا تنتج بها“تويوتا” بعد جنوب إفريقيا.
طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن موقع شركة تويوتا، فإن إنتاجها فى مصر خلال 2022 كان مرتفعا بنحو 39.8% عن إنتاج عام 2021 البالغ 1101 سيارة.
وأوضحت البيانات أن إنتاج سيارات تويوتا فى مصر حقق نموًا قدره 106% فى إنتاج السيارات منذ عام 2019 مقارنة بعام 2022.
ارتفع نصيب مصر من إنتاج سيارات تويوتا فى إفريقيا إلى 1.3% من إنتاجها الكامل عام 2022، بعد أن حقق 0.96% عام 2021، و0.85% عام 2020.
وأظهر البيانات أن جنوب إفريقيا سيطرت على أكثر من 97% من إنتاج إفريقيا الكلى، حيث أنتجت 114 ألف سيارة عام 2022، و14 ألف سيارة فى شهر نوفمبر الماضى، واستحوذت دول مثل كينيا وغانا ودول أخرى على باقى الإنتاج.
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