جودى: مصر تخفض وارداتها من البترول الخام وتتوسع فى استيراد المشتقات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى” أن مصر خفضت وارداتها من البترول الخام خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى لكنها توسعت فى شراء المشتقات البترولية خلال نفس الفترة.
وتراجعت واردات مصر من النفط الخام خلال أول 10 أشهر من متوسط 121.7 ألف برميل يوميًا إلى 66.3 ألف برميل يوميًا.
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فى الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات خلال نفس الفترة لتسجل فى المتوسط 75.7 ألف برميل يوميًا مقابل 68.8 ألف برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من 2022، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).
يأتى ذلك رغم أن إنتاج مصر من النفط الخام انخفض هامشيًا عند متوسط 564.9 ألف برميل يوميًا، مقابل 567.3 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
أيضا تراجعت كميات النفط المصفى من يناير إلى أكتوبر العام الجاري لنحو 534.2 ألف برميل يوميا، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مقابل 629.1 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
فى الوقت نفسه، زادت واردات مصر من المواد البترولية إلى متوسط 202 ألف برميل يوميًا مقابل 182 ألف برميل يوميًا.
وبحسب البيانات زادت واردات مصر من“الديزل” إلى متوسط 95.6 ألف برميل يوميًا خلال أول 10 أشهر من من العام مقابل 63.5 ألف برميل يوميًا فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وكشفت وزارة البترول فى بيان حول حصاد 2023، أن إنتاج الثروة البترولية بلغ 74 مليون طن بينهم 28 مليون زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز ومليون طن بوتجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
وذكرت أن إنتاج الزيت الخام والمتكثفات ارتفع 2% عن العام السابق نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى بخليج السويس .
وقالت إنه تم وضع 5 مشروعات لحقول زيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج ومُستهدف أن تساهم بنحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 ملايين دولار.
وذكرت أن استهلاك المنتجات البترولية تراجع 2% خلال 2022، ليصل إل 34.5 مليون طن، فيما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعى 1% إلى 46.4 مليون.
وإجمالًا وصل استهلاك الثروة البترولية 80.8 مليون طن، بفجوة نحو 6.8 مليون طن.
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