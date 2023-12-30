جودى: مصر تخفض وارداتها من البترول الخام وتتوسع فى استيراد المشتقات

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى” أن مصر خفضت وارداتها من البترول الخام خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى لكنها توسعت فى شراء المشتقات البترولية خلال نفس الفترة.

وتراجعت واردات مصر من النفط الخام خلال أول 10 أشهر من متوسط 121.7 ألف برميل يوميًا إلى 66.3 ألف برميل يوميًا.

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فى الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات خلال نفس الفترة لتسجل فى المتوسط 75.7 ألف برميل يوميًا مقابل 68.8 ألف برميل يوميًا خلال الفترة نفسها من 2022، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة ((جودى)).

يأتى ذلك رغم أن إنتاج مصر من النفط الخام انخفض هامشيًا عند متوسط 564.9 ألف برميل يوميًا، مقابل 567.3 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

أيضا تراجعت كميات النفط المصفى من يناير إلى أكتوبر العام الجاري لنحو 534.2 ألف برميل يوميا، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مقابل 629.1 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

فى الوقت نفسه، زادت واردات مصر من المواد البترولية إلى متوسط 202 ألف برميل يوميًا مقابل 182 ألف برميل يوميًا.

وبحسب البيانات زادت واردات مصر من“الديزل” إلى متوسط 95.6 ألف برميل يوميًا خلال أول 10 أشهر من من العام مقابل 63.5 ألف برميل يوميًا فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وكشفت وزارة البترول فى بيان حول حصاد 2023، أن إنتاج الثروة البترولية بلغ 74 مليون طن بينهم 28 مليون زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز ومليون طن بوتجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

وذكرت أن إنتاج الزيت الخام والمتكثفات ارتفع 2% عن العام السابق نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى بخليج السويس .

وقالت إنه تم وضع 5 مشروعات لحقول زيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج ومُستهدف أن تساهم بنحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 ملايين دولار.

وذكرت أن استهلاك المنتجات البترولية تراجع 2% خلال 2022، ليصل إل 34.5 مليون طن، فيما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعى 1% إلى 46.4 مليون.

وإجمالًا وصل استهلاك الثروة البترولية 80.8 مليون طن، بفجوة نحو 6.8 مليون طن.