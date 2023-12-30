متحدث الوزراء: نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة العائد الدولارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة العائد الدولارى ودعم احتياطى النقد الأجنبى المصرى.
وأضاف الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“الحدث اليوم”، أن برنامج الطروحات الحكومية حقق عائدا بلغ 5.6 مليار دولار حتى الآن وذلك بعد التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة.
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وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الـ6 أشهر الماضية فى جذب نحو 1.8 مليار دولار عن طريق الموافقة على مشروعات بصورة مبدئية أو نهائية.
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