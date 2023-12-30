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متحدث الوزراء: نعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة العائد الدولارى

12/30/2023 11:10:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة العائد الدولارى ودعم احتياطى النقد الأجنبى المصرى.

وأضاف الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“الحدث اليوم”، أن برنامج الطروحات الحكومية حقق عائدا بلغ 5.6 مليار دولار حتى الآن وذلك بعد التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة.

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وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال الـ6 أشهر الماضية فى جذب نحو 1.8 مليار دولار عن طريق الموافقة على مشروعات بصورة مبدئية أو نهائية.

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