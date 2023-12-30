شانغهاي تسجل 100 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت مدينة شانغهاي هذا العام 100 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا حتى اليوم (السبت).

وذكرت سلطات جمارك شانغهاي – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية” شينخوا” – أنه بحلول اليوم (السبت)، نقلت قطارات الشحن بضائع تزيد على 10 آلاف وحدة مكافئة لعشرين قدما بقيمة إجمالية 3.38 مليار يوان (476 مليون دولار أمريكي) ووزن 91400 طن.

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وغادر أحدث قطار شحن بين الصين وأوروبا، شانغهاي أمس (الجمعة)، حاملا على متنه ما إجماليه 50 حاوية بضائع مثل مكونات أجهزة تتبع الطاقة الشمسية. وسيغادر القطار ميناء هورجوس بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وسيصل أخيرا إلى طشقند عاصمة أوزبكستان.

وأطلقت شانغهاي أول قطار شحن بين الصين وأوروبا في سبتمبر 2021، وتربط خدمة القطارات حاليا شانغهاي بأكثر من 80 مدينة ومحطة خارجية، مما يجعلها قناة لوجستية مهمة لشانغهاي لربط أوراسيا، وضخ زخم جديد في البناء المشترك للحزام والطريق.

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