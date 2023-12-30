شانغهاي تسجل 100 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت مدينة شانغهاي هذا العام 100 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا حتى اليوم (السبت).
وذكرت سلطات جمارك شانغهاي – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية” شينخوا” – أنه بحلول اليوم (السبت)، نقلت قطارات الشحن بضائع تزيد على 10 آلاف وحدة مكافئة لعشرين قدما بقيمة إجمالية 3.38 مليار يوان (476 مليون دولار أمريكي) ووزن 91400 طن.
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وغادر أحدث قطار شحن بين الصين وأوروبا، شانغهاي أمس (الجمعة)، حاملا على متنه ما إجماليه 50 حاوية بضائع مثل مكونات أجهزة تتبع الطاقة الشمسية. وسيغادر القطار ميناء هورجوس بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وسيصل أخيرا إلى طشقند عاصمة أوزبكستان.
وأطلقت شانغهاي أول قطار شحن بين الصين وأوروبا في سبتمبر 2021، وتربط خدمة القطارات حاليا شانغهاي بأكثر من 80 مدينة ومحطة خارجية، مما يجعلها قناة لوجستية مهمة لشانغهاي لربط أوراسيا، وضخ زخم جديد في البناء المشترك للحزام والطريق.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107671304
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