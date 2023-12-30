طولكرم : الاحتلال قصف بالمسيرات وحاصر مشافي واجرى تحقيق ميداني في اقتحامه لمخيم نور شمس فجرا

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN / اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية فجر اليوم طولكرم من الحاجز العسكري "تنساني عوز" غربا ومن ضاحية ذنابة شرقا وحاصرت مخيم نور شمس من كافة الجهات، حيث تم الدفع بالتعزيزات العسكرية على عدة مراحل.

و نشرت قوات الاحتلال القناصة في محيط مخيم نور شمس وداهمت عشرات المنازل تحديدا في حارة المسلخ والدمج والمحجر وجبل النصر وتدمير لمحتويات المنازل.



وعملت قوات الاحتلال على نشر جنودها في مختلف احياء مخيم نور شمس وتحديدا في الدمج والمحجر وجبل الصالحين وجبل النصر وساحة المخيم.

وقامت اليات الاحتلال بعد اقتحام مدينة طولكرم بمحاصرة محيط مستشفيي ثابت الحكومي والإسراء التخصصي وعملت على إعاقة عمل مركبات الإسعاف وتمنعها من الدخول إلى داخل مخيم نور شمس.

وقال شهود عيان انه تم سماع اصوات إطلاق نار وانفجارات تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في منطقة قاعة حيفا وشارع المقبرة وحارة الدمج، حيث قامت احدى الجرافات بهدم جزء من منزل المواطن نبيل إمارة.

كما قامت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال أطلقت صاروخين وسط مخيم نور شمس بفارق زمني اقل من نصف ساعة، حيث تسبب الاول بإصابة شابين بجراح طفيفة ومتوسطة في منطقة البطاقة والثاني بأضرار مادية في حارة الجامع.

وشو الاحتلال حملة اعتقالات واسعة واجرى تحقيق ميداني بحارة المحجر، حيث يتم احتجاز ذوي الشهداء الستة الذين ارتقوا قبل ايام والتحقيق معهم في احد المنازل.