العاشر يتلقى 155 طلبًا لتخصيص أراض بقيمة مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز تلقى منذ بداية العام الجارى 155 طلبًا من المستثمرين لتخصيص أراض بالمدينة بقيمة تصل نحو مليار جنيه.

وأضاف منيع لـ”البورصة”، أن قطع الأراضى بأنشطة استثمارية متنوعة بإجمالى مساحة 400 ألف متر مربع، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى طروحاتها منذ مارس 2019.

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وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت 2.47 مليار جنيه ضمن ميزانية العام المالى الجارى لجهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة.

وقال منيع، إن الجهاز لديه خطة طموحة خلال 2024 تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات من ضمنها استكمال تنفيذ 68 عمارة بإجمالى 1632 وحدة ضمن مشروع“سكن كل المصريين” للإسكان المتوسط، وتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع.

وأضاف أنه من المخطط استكمال تنفيذ مشروع“سكن كل المصريين – النموذج الأخضر” بحى الزقازيق الجديدة ومنطقة الخدمات الإقليمية، والذى يضم 900 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخدمى، أوضح أنه جار تنفيذ 25 حضانة و40 مدرسة ومدرسة النيل الدولية، و34 سوقا تجاريا، و40 وحدة صحية بالإسكان الاجتماعى والأحياء الأخرى.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بقدرة 600 ألف متر مكعب فى اليوم لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدينة ومدينة بدر والعاصمة الإدارية، وإنشاء محطة رفع المياه بالحى 28 لتغذية المرحلتين الخامسة والسادسة من المدينة، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالحى 29، ومحطة الصرف الصحى للمدينة العمالية.