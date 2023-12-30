العاشر يتلقى 155 طلبًا لتخصيص أراض بقيمة مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز تلقى منذ بداية العام الجارى 155 طلبًا من المستثمرين لتخصيص أراض بالمدينة بقيمة تصل نحو مليار جنيه.
وأضاف منيع لـ”البورصة”، أن قطع الأراضى بأنشطة استثمارية متنوعة بإجمالى مساحة 400 ألف متر مربع، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى طروحاتها منذ مارس 2019.
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وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت 2.47 مليار جنيه ضمن ميزانية العام المالى الجارى لجهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة.
وقال منيع، إن الجهاز لديه خطة طموحة خلال 2024 تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات من ضمنها استكمال تنفيذ 68 عمارة بإجمالى 1632 وحدة ضمن مشروع“سكن كل المصريين” للإسكان المتوسط، وتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع.
وأضاف أنه من المخطط استكمال تنفيذ مشروع“سكن كل المصريين – النموذج الأخضر” بحى الزقازيق الجديدة ومنطقة الخدمات الإقليمية، والذى يضم 900 وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخدمى، أوضح أنه جار تنفيذ 25 حضانة و40 مدرسة ومدرسة النيل الدولية، و34 سوقا تجاريا، و40 وحدة صحية بالإسكان الاجتماعى والأحياء الأخرى.
وأشار إلى أنه جار تنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بقدرة 600 ألف متر مكعب فى اليوم لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدينة ومدينة بدر والعاصمة الإدارية، وإنشاء محطة رفع المياه بالحى 28 لتغذية المرحلتين الخامسة والسادسة من المدينة، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالحى 29، ومحطة الصرف الصحى للمدينة العمالية.
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