TLD تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات بمشروعاتها العقارية خلال 2024

تستهدف شركة TLD – The Land Developers، تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشروعاتها العقارية خلال العام المقبل.

وعززت شركة The Land Developers، من تواجدها داخل السوق المصرى، بمحفظة أراضى تبلغ 52 فدانا وبرأس مال 4 مليارات جنيه تقريبا، لتودع عام 2023 بإنجازات غير مسبوقة حيث انتهت من بناء المرحلة الأولى كاملة من مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية أحد أهم المشروعات المستدامة التى تعتمد على المبانى الذكية، كما انتهت من تنفيذ 40% من مشروع il Bayou، الرائد فى سهل حشيش بالبحر الأحمر، أحد أهم المشروعات السياحية.

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وبأداء متميز نجحت الشركة فى التغلب على تحديات جسيمة واجهت قطاع العقارات المصرى، وهو ما يعود لتاريخ مجموعة TLD التى تبنت استراتيجية مدروسة تعمل على تطوير مشروعات سكنية بأعلى مستوى، وحققت الشركة ارتفاعا ملحوظا فى نسب البيع داخل مشاريعها الرئيسية بأكثر من 120% من مستهدفات البيع المقررة لعام 2023 وذلك ببيع 70% من وحدات كلا من مشروع أرمونيا ومشروع il Bayou لتواصل بذلك TLD سلسلة الإنجازات المحققة والطفرة الإدارية بداخل الشركة.

فعلى قدم وساق يتم العمل داخل مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يقدم 1750 وحدة سكنية فاخرة، على مساحة 42 فدان، تم تصميمها بزوايا مختلفة لتوفير الخصوصية اللازمة لساكنيها، حيث تم بناء وحدات المشروع على 20% فقط من المساحة الكلية للمشروع، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء، وتتراوح مساحات المعيشة من 80 مترًا مربعًا إلى 350 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من بيع 70% من المشروع بما فى ذلك وحدات المرحلتين الأولى والثانية كاملة.

إحدى مشروعات TLD

واتساقا مع الجهود الحكومية فى تصدير العقار، كانت لمجموعة TLD رؤيتها واستراتيجيتها الخاصة، فى جذب 30% من عملائها بمشروع il Bayou من الأجانب، الباحثين عن فرص استثمار آمنة ومستقرة، وهو مشروع سكنى فندقى متكامل بحجم استثمارات كلية بلغت نصف مليار جنيه، على مساحة 45 ألف متر مربع، يضم مساحات متنوعة ومختلفة من فيلات كاملة التشطيب على أعلى مستوى مع حمامات سباحة خاصة بجميع الفيلات وشقق فندقية كاملة التشطيب، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء وقد تم الانتهاء من 40% من أعمال المبانى داخل المشروع، كما تخطت نسبة المبيعات المستهدفة للمشروع أكثر من 70% خلال العام.

وتدخل مجموعة TLD عام 2024 بخطة استراتيجية وضعت بعناية فائقة تضمن الحفاظ على المكانة والريادة التى وصلت إليها الشركة فى قطاع العقارات، وستضخ الشركة 700 مليون جنيه لتوسيع محفظة أراضيها لتصل إلى 80 فدانا، و طرح مراحل جديدة فى مشروعى أرمونيا وil Bayou، بالتزامن مع تسليم المرحلة الأولى كاملة فى مشروع أرمونيا.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام المقبل، كما تدرس الشركة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة فى مناطق جديدة، وسيتم الإعلان عن المشاريع الجديدة فى أماكن متنوعة فى 2024 وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء.