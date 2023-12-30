TLD تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات بمشروعاتها العقارية خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) توسيع محفظة أراضى الشركة لتصل 80 فدانا وضخ 700 مليون جنيه فى مشروعات جديدة
تستهدف شركة TLD – The Land Developers، تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشروعاتها العقارية خلال العام المقبل.
وعززت شركة The Land Developers، من تواجدها داخل السوق المصرى، بمحفظة أراضى تبلغ 52 فدانا وبرأس مال 4 مليارات جنيه تقريبا، لتودع عام 2023 بإنجازات غير مسبوقة حيث انتهت من بناء المرحلة الأولى كاملة من مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية أحد أهم المشروعات المستدامة التى تعتمد على المبانى الذكية، كما انتهت من تنفيذ 40% من مشروع il Bayou، الرائد فى سهل حشيش بالبحر الأحمر، أحد أهم المشروعات السياحية.
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وبأداء متميز نجحت الشركة فى التغلب على تحديات جسيمة واجهت قطاع العقارات المصرى، وهو ما يعود لتاريخ مجموعة TLD التى تبنت استراتيجية مدروسة تعمل على تطوير مشروعات سكنية بأعلى مستوى، وحققت الشركة ارتفاعا ملحوظا فى نسب البيع داخل مشاريعها الرئيسية بأكثر من 120% من مستهدفات البيع المقررة لعام 2023 وذلك ببيع 70% من وحدات كلا من مشروع أرمونيا ومشروع il Bayou لتواصل بذلك TLD سلسلة الإنجازات المحققة والطفرة الإدارية بداخل الشركة.
فعلى قدم وساق يتم العمل داخل مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يقدم 1750 وحدة سكنية فاخرة، على مساحة 42 فدان، تم تصميمها بزوايا مختلفة لتوفير الخصوصية اللازمة لساكنيها، حيث تم بناء وحدات المشروع على 20% فقط من المساحة الكلية للمشروع، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء، وتتراوح مساحات المعيشة من 80 مترًا مربعًا إلى 350 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من بيع 70% من المشروع بما فى ذلك وحدات المرحلتين الأولى والثانية كاملة.
إحدى مشروعات TLD
واتساقا مع الجهود الحكومية فى تصدير العقار، كانت لمجموعة TLD رؤيتها واستراتيجيتها الخاصة، فى جذب 30% من عملائها بمشروع il Bayou من الأجانب، الباحثين عن فرص استثمار آمنة ومستقرة، وهو مشروع سكنى فندقى متكامل بحجم استثمارات كلية بلغت نصف مليار جنيه، على مساحة 45 ألف متر مربع، يضم مساحات متنوعة ومختلفة من فيلات كاملة التشطيب على أعلى مستوى مع حمامات سباحة خاصة بجميع الفيلات وشقق فندقية كاملة التشطيب، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء وقد تم الانتهاء من 40% من أعمال المبانى داخل المشروع، كما تخطت نسبة المبيعات المستهدفة للمشروع أكثر من 70% خلال العام.
وتدخل مجموعة TLD عام 2024 بخطة استراتيجية وضعت بعناية فائقة تضمن الحفاظ على المكانة والريادة التى وصلت إليها الشركة فى قطاع العقارات، وستضخ الشركة 700 مليون جنيه لتوسيع محفظة أراضيها لتصل إلى 80 فدانا، و طرح مراحل جديدة فى مشروعى أرمونيا وil Bayou، بالتزامن مع تسليم المرحلة الأولى كاملة فى مشروع أرمونيا.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام المقبل، كما تدرس الشركة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة فى مناطق جديدة، وسيتم الإعلان عن المشاريع الجديدة فى أماكن متنوعة فى 2024 وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء.
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