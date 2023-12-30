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تنفيذ 9 آلاف وحدة خضراء ضمن سكن كل المصريين بـحدائق العاصمة

12/30/2023 11:01:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، موقف تنفيذ 9 آلاف وحدة سكنية بـ402 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، بمشروع الإسكان الأخضر، في مدينة حدائق العاصمة.

وأوضح الوزير، أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر 20% من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

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من جانبه، قال رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة عمار مندور، إن طرح تنفيذ تلك الوحدات بدأ في الربع الأخير من عام 2022، ويجري استكمال بقية الطرح، وسيشارك في التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال، ويشرف على التنفيذ جهات إشراف معتمدة.

وأشار مندور، إلى أنه تم تنفيذ مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي، للاستفادة من ظلال الأشجار، وتم استخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، مبينا أنه جرى أيضا تنفيذ مسارات للدراجات بحوالي 5 كم طولي، بمختلف المناطق بالمشروع.

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