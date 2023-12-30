تنفيذ 9 آلاف وحدة خضراء ضمن سكن كل المصريين بـحدائق العاصمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، موقف تنفيذ 9 آلاف وحدة سكنية بـ402 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، بمشروع الإسكان الأخضر، في مدينة حدائق العاصمة.
وأوضح الوزير، أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر 20% من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.
موضوعات متعلقة
كوريا الجنوبية تصدر سيارات بـ49.5 مليار دولار في 11 شهرًا “التخطيط”: تشغيل 20 مركز متنقل لتقديم خدمات النيابة العامة 167 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول وسط آسيا بـ2022
من جانبه، قال رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة عمار مندور، إن طرح تنفيذ تلك الوحدات بدأ في الربع الأخير من عام 2022، ويجري استكمال بقية الطرح، وسيشارك في التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال، ويشرف على التنفيذ جهات إشراف معتمدة.
وأشار مندور، إلى أنه تم تنفيذ مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي، للاستفادة من ظلال الأشجار، وتم استخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، مبينا أنه جرى أيضا تنفيذ مسارات للدراجات بحوالي 5 كم طولي، بمختلف المناطق بالمشروع.
MENAFN30122023000202011048ID1107671274
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.