اتحاد المقاولين المصرى يزور العراق لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يخطط لزيارة العراق خلال شهر فبراير المقبل لبحث الفرص المتاحة لشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.

وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن الأوضاع السياسية فى ليبيا والعراق بدأت فى الاستقرار، وسيتم التركيز خلال عام 2024 على توفير كافة التسهيلات اللازمة لشركات المقاولات المصرية للتوسع هناك.

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وأوضح أن حجم التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروعات إعادة الإعمار فى العراق تقدر بنحو 150 مليار دولار، وسيتم طرحها على جميع شركات المقاولات ومن ضمنها الشركات المصرية.

وقال سعد، إن حجم الأعمال المتوقع بدولة ليبيا يبلغ حوالى 100 مليار دولار وفقا للتقديرات الأخيرة.

وأضاف أن المشروعات بالبلدين تنوعت ما بين مشروعات سكنية وأعمال مرافق وطرق وبنية تحتية.

وأكد على وجود 50 شركة مقاولات مصرية مؤهلة وجاهزة للعمل بتلك الأسواق، موضحا أن تلك المشروعات سيتم تنفيذها من خلال الشركات المصرية أو بالشراكة مع شركات دولية.

وأشار إلى أن بعض الشركات المصرية تعاقدت بالفعل خلال الفترة الماضية على بعض المشروعات الخاصة بأعمال الصيانة والتشغيل والبنية الأساسية ولكن لمشروعات صغيرة، نظرا لعدم إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات الكبيرة حتى الآن.

وقال سعد، إن هناك توجها كبيرا من شركات المقاولات المصرية للتوسع فى السوق السعودى وتأسيس فروع جديدة لها، نظرا لوجود تسهيلات كبيرة للشركات التى توفرها هيئة الاستثمار السعودية.

وأضاف أن 40 شركة مقاولات مصرية توجهت للسوق السعودى وبدأت فى افتتاح فروع لها خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد خلال عام 2024.