اتحاد المقاولين المصرى يزور العراق لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد يخطط لزيارة العراق خلال شهر فبراير المقبل لبحث الفرص المتاحة لشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.
وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن الأوضاع السياسية فى ليبيا والعراق بدأت فى الاستقرار، وسيتم التركيز خلال عام 2024 على توفير كافة التسهيلات اللازمة لشركات المقاولات المصرية للتوسع هناك.
موضوعات متعلقة
فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع للأسبوع الثامن على التوالي تيسيرات لاستكمال المشروعات بأراضي الإسكان التعاوني في المدن الجديدة تخصيص 505 قطع أراض تنافس عليها 16.4 ألف مواطن ببرنامج“مسكن”
وأوضح أن حجم التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروعات إعادة الإعمار فى العراق تقدر بنحو 150 مليار دولار، وسيتم طرحها على جميع شركات المقاولات ومن ضمنها الشركات المصرية.
وقال سعد، إن حجم الأعمال المتوقع بدولة ليبيا يبلغ حوالى 100 مليار دولار وفقا للتقديرات الأخيرة.
وأضاف أن المشروعات بالبلدين تنوعت ما بين مشروعات سكنية وأعمال مرافق وطرق وبنية تحتية.
وأكد على وجود 50 شركة مقاولات مصرية مؤهلة وجاهزة للعمل بتلك الأسواق، موضحا أن تلك المشروعات سيتم تنفيذها من خلال الشركات المصرية أو بالشراكة مع شركات دولية.
وأشار إلى أن بعض الشركات المصرية تعاقدت بالفعل خلال الفترة الماضية على بعض المشروعات الخاصة بأعمال الصيانة والتشغيل والبنية الأساسية ولكن لمشروعات صغيرة، نظرا لعدم إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات الكبيرة حتى الآن.
وقال سعد، إن هناك توجها كبيرا من شركات المقاولات المصرية للتوسع فى السوق السعودى وتأسيس فروع جديدة لها، نظرا لوجود تسهيلات كبيرة للشركات التى توفرها هيئة الاستثمار السعودية.
وأضاف أن 40 شركة مقاولات مصرية توجهت للسوق السعودى وبدأت فى افتتاح فروع لها خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد خلال عام 2024.
MENAFN30122023000202011048ID1107671273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.