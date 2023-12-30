أدير للخدمات العقارية تستهدف 100 مليون دولار استثمارات بمصر خلال عامين

قال المهندس باسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية المتخصصة فى الخدمات العقارية المتكاملة، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات فى مصر بقيمة 100 مليون دولار خلال عامى 2024 و2025.

وأضاف الصيرفى لـ”البورصة”، أن النسبة الأكبر من الاستثمارات ستكون من خلال تأسيس صندوق عقارى، لافتا إلى أن الشركة بدأت إجراءات تأسيس الصندوق فى مصر.

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وأوضح أن شركة“أدير القابضة” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 28 مليار ريال بالسعودية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف افتتاح عدد من الفروع فى سويسرا وأمريكا وأستراليا.

وقال الصيرفى، إن خطة الشركة الاستراتيجية تركز على تنوع محفظة أعمالها وزيادة حجم أعمالها فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن“أدير” استحوذت على حصص فى عدد من الشركات بقيمة تتخطى 120 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن أنشطة الشركات تضم العقارات والتسويق والتكنولوجيا.

وأوضح أنه جارى الاستحواذ على 50% من أسهم شركة“دار الخبرة للتسويق العقارى”، كما تم الاستحواذ على حصص حاكمة فى شركتى تسويق عقارى.

وقال إن الشركة ضخت استثمارات داخل السوق العقارى المصرى خلال العام الجارى بنحو 250 مليون جنيه.

وأكد أن السوق المصرى به فرص واعدة أمام الشركات خاصة فى القطاع العقارى، لذلك تتمسك الشركة بفرصة الاستثمار فى مصر والتوسع فى حجم أعمالها.

وتوقع أن يشهد القطاع العقارى فى مصر زيادات سعرية بنسبة لا تقل عن 25% خلال العام المقبل، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار مواد البناء.

وأضاف الصيرفى، أن بعض الشركات العقارية لجأت لرفع أسعار منتجاتها بكل أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى بنسبة تتراوح من 25% إلى 40% منذ بداية العام الجارى.

وأوضح أن شركة“أدير” دخلت السوق العقارى من خلال عدة مشروعات والمشروع الأول“ذا بورت أدير بلازا” بمدينة الشيخ زايد، وهو عبارة عن مشروع تجارى ويضم 50 وحدة، بإجمالى استثمارات 250 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع وطرحه للإيجار، وبلغت نسبة التشغيل 95% تقريبا، لافتا إلى أنه جارى العمل على تنفيذ التوسعات الجديدة للمشروع.

وقال إن شركة“أدير” ستتولى أعمال التشطيبات النهائية للمشروع، وتعاقدت مع علامات تجارية من إنجلترا والإمارات للتواجد فى المشروع بعد تشغيله.

وأضاف أن شركة“أدير” تتفاوض للاستحواذ الكامل على مشروع سكنى فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح أن“أدير” تستهدف تأسيس شركة إدارة خاصة بها ضمن خطتها خلال عام 2025، لإدارة مشروعاتها المتنوعة بالتزامن مع خطتها فى زيادة حجم أعمالها، وذلك لضمان جودة منتجاتها بعد عملية التشغيل.

وقال إن الشركة تستهدف إبرام مجموعة من التحالفات مع شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق العقارى المصرى والتوسع بالأسواق الخارجية خاصة السعودية.

وأشار إلى أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية فى الوقت الحالى بمناطق متنوعة منها التجمع الخامس والساحل الشمالى لتعمل كمطور عقارى بحلول 2025.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة باراجون للتطوير العقارى لتأسيس شركة فى السعودية، موضحا أنه جار دراسة قطع الأراضى المتاحة للبدء فى المشروع الأول بين الشركتين.

وأوضح أن المشروع المستهدف عبارة عن مشروع تجارى إدارى، يقام على مساحة 20 ألف متر مربع، وجارى المفاضلة فى الوقت الحالى بين مدينتى جدة والرياض لتنفيذ المشروع.