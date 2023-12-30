أدير للخدمات العقارية تستهدف 100 مليون دولار استثمارات بمصر خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News) الاستحواذ على حصص فى شركات مصرية بقيمة 120 مليون جنيه
قال المهندس باسل الصيرفى، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية المتخصصة فى الخدمات العقارية المتكاملة، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات فى مصر بقيمة 100 مليون دولار خلال عامى 2024 و2025.
وأضاف الصيرفى لـ”البورصة”، أن النسبة الأكبر من الاستثمارات ستكون من خلال تأسيس صندوق عقارى، لافتا إلى أن الشركة بدأت إجراءات تأسيس الصندوق فى مصر.
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وأوضح أن شركة“أدير القابضة” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 28 مليار ريال بالسعودية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف افتتاح عدد من الفروع فى سويسرا وأمريكا وأستراليا.
وقال الصيرفى، إن خطة الشركة الاستراتيجية تركز على تنوع محفظة أعمالها وزيادة حجم أعمالها فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن“أدير” استحوذت على حصص فى عدد من الشركات بقيمة تتخطى 120 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن أنشطة الشركات تضم العقارات والتسويق والتكنولوجيا. “باراجون للتطوير” تتحالف مع“أدير” لتسويق منتجاتها العقارية فى دول الخليج
وأوضح أنه جارى الاستحواذ على 50% من أسهم شركة“دار الخبرة للتسويق العقارى”، كما تم الاستحواذ على حصص حاكمة فى شركتى تسويق عقارى.
وقال إن الشركة ضخت استثمارات داخل السوق العقارى المصرى خلال العام الجارى بنحو 250 مليون جنيه.
وأكد أن السوق المصرى به فرص واعدة أمام الشركات خاصة فى القطاع العقارى، لذلك تتمسك الشركة بفرصة الاستثمار فى مصر والتوسع فى حجم أعمالها.
وتوقع أن يشهد القطاع العقارى فى مصر زيادات سعرية بنسبة لا تقل عن 25% خلال العام المقبل، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار مواد البناء.
وأضاف الصيرفى، أن بعض الشركات العقارية لجأت لرفع أسعار منتجاتها بكل أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى بنسبة تتراوح من 25% إلى 40% منذ بداية العام الجارى. مفاوضات للاستحواذ الكامل على مشروع سكنى فى التجمع الخامس
وأوضح أن شركة“أدير” دخلت السوق العقارى من خلال عدة مشروعات والمشروع الأول“ذا بورت أدير بلازا” بمدينة الشيخ زايد، وهو عبارة عن مشروع تجارى ويضم 50 وحدة، بإجمالى استثمارات 250 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع وطرحه للإيجار، وبلغت نسبة التشغيل 95% تقريبا، لافتا إلى أنه جارى العمل على تنفيذ التوسعات الجديدة للمشروع.
وقال إن شركة“أدير” ستتولى أعمال التشطيبات النهائية للمشروع، وتعاقدت مع علامات تجارية من إنجلترا والإمارات للتواجد فى المشروع بعد تشغيله.
وأضاف أن شركة“أدير” تتفاوض للاستحواذ الكامل على مشروع سكنى فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة. خطة لتأسيس شركة إدارة خلال 2025.. وتحالفات مع شركات مصرية
وأوضح أن“أدير” تستهدف تأسيس شركة إدارة خاصة بها ضمن خطتها خلال عام 2025، لإدارة مشروعاتها المتنوعة بالتزامن مع خطتها فى زيادة حجم أعمالها، وذلك لضمان جودة منتجاتها بعد عملية التشغيل.
وقال إن الشركة تستهدف إبرام مجموعة من التحالفات مع شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق العقارى المصرى والتوسع بالأسواق الخارجية خاصة السعودية.
وأشار إلى أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية فى الوقت الحالى بمناطق متنوعة منها التجمع الخامس والساحل الشمالى لتعمل كمطور عقارى بحلول 2025.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة باراجون للتطوير العقارى لتأسيس شركة فى السعودية، موضحا أنه جار دراسة قطع الأراضى المتاحة للبدء فى المشروع الأول بين الشركتين.
وأوضح أن المشروع المستهدف عبارة عن مشروع تجارى إدارى، يقام على مساحة 20 ألف متر مربع، وجارى المفاضلة فى الوقت الحالى بين مدينتى جدة والرياض لتنفيذ المشروع.
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