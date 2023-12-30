((APEX للمقاولات)) تستهدف 500 مليون جنيه حجم أعمال خلال 2024

قال المهندس وائل فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة APEX للمقاولات، إنَّ الشركة نفذت حجم أعمال مقاولات بقيمة 300 مليون جنيه للقطاعين الخاص والحكومى منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

وأضاف ((فرحات)) لـ((البورصة))، أن ((APEX للمقاولات)) تستهدف تحقيق حجم أعمال مقاولات بقيمة 500 مليون جنيه، خلال العام المقبل، ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها.

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وأوضح أن الشركة تنفذ عدداً من المشروعات المتنوعة، من ضمنها مشروع مصنع الغربلة بمحافظة سوهاج، ومشروع إنشاء المخزن الاستراتيجى لوزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أن مشروع مصنع الغربلة يقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم 10 مبانٍ من ضمنها 4 مبانى ستيل، وبه سكن للعاملين والإداريين، بإجمالى استثمارات بلغ نحو 450 مليون جنيه.

وقال ((فرحات))، إنَّ نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 20%، وتم البدء فى تنفيذ المشروع، خلال شهر يوليو الماضى، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذه بالكامل وتسليمه بحلول عام 2026.

وأضاف أن الشركة بصدد الانتهاء من تسليم بعض مشروعاتها، خلال الفترة الحالية، منها مشروع كومباوند سكنى بمدينة القاهرة الجديدة، وعدد من عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأوضح أن شركة APEX للمقاولات بدأت العمل فى السوق المصرى منذ عام 2008 من خلال تنفيذ عدة مشروعات متنوعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومى، برأسمال 100 ألف جنيه فقط.

وأشار إلى أنه تم إسناد عدد من المشروعات الجديدة لشركة ((APEX)) بحجم أعمال يقدر بنحو 650 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الشركة للتوسع بمحفظة أعمالها فى السوق المصرى.

وقال ((فرحات))، إنَّ معدلات التنفيذ بالمشروعات الحالية التى تنفذها الشركة تسير بشكل جيد، ووفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف أن شركة APEX للمقاولات قامت بتأسيس فرع جديد لها فى السعودية من خلال إنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع خارج مصر.

وأوضح ((فرحات))، أن التكلفة الاستثمارية للمصنع الجديد تبلغ 5 ملايين دولار، منها 2 مليون دولار استثمارات المرحلة الأولى، و3 ملايين دولار استثمارات المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن المصنع سيعمل بكامل طاقته الإنتاجية، خلال شهر يونيو المقبل، ويستهدف إنتاج 300 ألف متر خرسانة جاهزة خلال السنة الأولى بقيمة استثمارية تقدر بنحو 60 مليون ريال سعودى.

وقال ((فرحات))، إنَّ السعودية تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، وشركات المقاولات المصرية لديها العديد من الفرص الاستثمارية للتوسع فى المملكة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن شركة APEX للمقاولات تستهدف التوسع والعمل بدول إعادة الإعمار، خلال عام 2025، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات لإعادة بناء هذه البلاد.

وأوضح أن شركات المقاولات تواجه أزمة كبيرة؛ بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، ومعدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم توافر بعض المواد الخام بالأسواق مثل خامات أنظمة الحريق، وبعض الخامات الخاصة بالمستشفيات، وهو ما يؤثر على أداء الشركات ومدى الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات.

وقال إنَّ شركة APEX للمقاولات تواجه هذه الأزمة من خلال العمل على عدة محاور للتحوط من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وذلك من خلال تخزين كميات كبيرة من الخامات وخاصة المرتبطة بسعر الدولار، والعمل على تسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروعات؛ تخوفاً من تحمل الشركة أعباء مالية إضافية؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخامات.

وأضاف ((فرحات))، أن الفترة الحالية تتطلب الاعتماد على المنتج المحلى من خلال الاستغناء عن المكونات التى لها بدائل محلية، وتعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسبته فى المنتج النهائى؛ لتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية هى الأنسب للترويج للمنتجات المصرية والتسويق لها وتقديم كل الدعم، فضلاً عن ضرورة فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية من أجل زيادة الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية.

وأشاد ((فرحات)) بدور الحكومة والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، خلال الفترة الماضية، فى فتح فرص استثمارية لشركات المقاولات المصرية بالخارج، وذلك من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع دول أخرى، ومنها السعودية، وتركيا.

وأكد أنه يجب على الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من التسهيلات والدعم لقطاع المقاولات باعتباره من أهم قطاعات الدولة؛ حيث يعمل به أكثر من 23 مليون شخص، ويمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن شركات المقاولات تعانى أزمة صرف التعويضات؛ نتيجة عدم توافر سيولة مالية، مطالباً الحكومة بتوفير تيسيرات لشركات المقاولات، وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة.

كما أكد ضرورة سرعة إصدار خطابات الضمان لمساعدة شركات المقاولات المصرية فى الحصول على مشروعات جديدة خلال العام المقبل.