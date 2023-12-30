((APEX للمقاولات)) تستهدف 500 مليون جنيه حجم أعمال خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة نفذت أعمال مقاولات بقيمة 300 مليون جنيه منذ بداية العام الجارى
قال المهندس وائل فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة APEX للمقاولات، إنَّ الشركة نفذت حجم أعمال مقاولات بقيمة 300 مليون جنيه للقطاعين الخاص والحكومى منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.
وأضاف ((فرحات)) لـ((البورصة))، أن ((APEX للمقاولات)) تستهدف تحقيق حجم أعمال مقاولات بقيمة 500 مليون جنيه، خلال العام المقبل، ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها.
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وأوضح أن الشركة تنفذ عدداً من المشروعات المتنوعة، من ضمنها مشروع مصنع الغربلة بمحافظة سوهاج، ومشروع إنشاء المخزن الاستراتيجى لوزارة الصحة بمحافظة الشرقية.
وأشار إلى أن مشروع مصنع الغربلة يقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم 10 مبانٍ من ضمنها 4 مبانى ستيل، وبه سكن للعاملين والإداريين، بإجمالى استثمارات بلغ نحو 450 مليون جنيه.
وقال ((فرحات))، إنَّ نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 20%، وتم البدء فى تنفيذ المشروع، خلال شهر يوليو الماضى، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذه بالكامل وتسليمه بحلول عام 2026.
وأضاف أن الشركة بصدد الانتهاء من تسليم بعض مشروعاتها، خلال الفترة الحالية، منها مشروع كومباوند سكنى بمدينة القاهرة الجديدة، وعدد من عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى. إسناد مشروعات جديدة للشركة بحجم أعمال يقدر بنحو 650 مليون جنيه
وأوضح أن شركة APEX للمقاولات بدأت العمل فى السوق المصرى منذ عام 2008 من خلال تنفيذ عدة مشروعات متنوعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومى، برأسمال 100 ألف جنيه فقط.
وأشار إلى أنه تم إسناد عدد من المشروعات الجديدة لشركة ((APEX)) بحجم أعمال يقدر بنحو 650 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الشركة للتوسع بمحفظة أعمالها فى السوق المصرى.
وقال ((فرحات))، إنَّ معدلات التنفيذ بالمشروعات الحالية التى تنفذها الشركة تسير بشكل جيد، ووفقاً للجداول الزمنية المحددة. تأسيس مصنع للخرسانة الجاهزة بالسعودية باستثمارات 5 ملايين دولار العام المقبل
وأضاف أن شركة APEX للمقاولات قامت بتأسيس فرع جديد لها فى السعودية من خلال إنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع خارج مصر.
وأوضح ((فرحات))، أن التكلفة الاستثمارية للمصنع الجديد تبلغ 5 ملايين دولار، منها 2 مليون دولار استثمارات المرحلة الأولى، و3 ملايين دولار استثمارات المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن المصنع سيعمل بكامل طاقته الإنتاجية، خلال شهر يونيو المقبل، ويستهدف إنتاج 300 ألف متر خرسانة جاهزة خلال السنة الأولى بقيمة استثمارية تقدر بنحو 60 مليون ريال سعودى.
وقال ((فرحات))، إنَّ السعودية تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، وشركات المقاولات المصرية لديها العديد من الفرص الاستثمارية للتوسع فى المملكة خلال الفترة المقبلة. “APEX للمقاولات” تستهدف التوسع بدول إعادة الإعمار خلال عام 2025
وأضاف أن شركة APEX للمقاولات تستهدف التوسع والعمل بدول إعادة الإعمار، خلال عام 2025، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات لإعادة بناء هذه البلاد.
وأوضح أن شركات المقاولات تواجه أزمة كبيرة؛ بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، ومعدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم توافر بعض المواد الخام بالأسواق مثل خامات أنظمة الحريق، وبعض الخامات الخاصة بالمستشفيات، وهو ما يؤثر على أداء الشركات ومدى الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات.
وقال إنَّ شركة APEX للمقاولات تواجه هذه الأزمة من خلال العمل على عدة محاور للتحوط من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وذلك من خلال تخزين كميات كبيرة من الخامات وخاصة المرتبطة بسعر الدولار، والعمل على تسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروعات؛ تخوفاً من تحمل الشركة أعباء مالية إضافية؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخامات.
وأضاف ((فرحات))، أن الفترة الحالية تتطلب الاعتماد على المنتج المحلى من خلال الاستغناء عن المكونات التى لها بدائل محلية، وتعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسبته فى المنتج النهائى؛ لتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية. “ابيكس للمقاولات” تستهدف حجم أعمال بقيمة مليار جنيه العام المقبل
وأشار إلى أن المرحلة الحالية هى الأنسب للترويج للمنتجات المصرية والتسويق لها وتقديم كل الدعم، فضلاً عن ضرورة فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية من أجل زيادة الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية.
وأشاد ((فرحات)) بدور الحكومة والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، خلال الفترة الماضية، فى فتح فرص استثمارية لشركات المقاولات المصرية بالخارج، وذلك من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع دول أخرى، ومنها السعودية، وتركيا.
وأكد أنه يجب على الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من التسهيلات والدعم لقطاع المقاولات باعتباره من أهم قطاعات الدولة؛ حيث يعمل به أكثر من 23 مليون شخص، ويمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن شركات المقاولات تعانى أزمة صرف التعويضات؛ نتيجة عدم توافر سيولة مالية، مطالباً الحكومة بتوفير تيسيرات لشركات المقاولات، وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة.
كما أكد ضرورة سرعة إصدار خطابات الضمان لمساعدة شركات المقاولات المصرية فى الحصول على مشروعات جديدة خلال العام المقبل.
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