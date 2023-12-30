((رويال للتطوير)) تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة حققت 2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها منذ بداية العام الجارى
قال الدكتور كريم شعلان، الرئيس التنفيذى لشركة رويال للتطوير العقارى، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.
وأضاف ((شعلان)) لـ((البورصة))، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه فى مشروعاتها منذ بداية العام وحتى منتصف شهر ديسمبر الجارى.
موضوعات متعلقة
((APEX للمقاولات)) تستهدف 500 مليون جنيه حجم أعمال خلال 2024 “أدير” للخدمات العقارية تستهدف 100 مليون دولار استثمارات بمصر خلال عامين غدا.. اجتماع بين“المقاصة” و”المالية” لمناقشة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأوضح أن شركة رويال للتطوير العقارى تستهدف ضخ 270 مليون جنيه، خلال العام المقبل، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها، وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من تسليم 120 وحدة بمشروع عمارات التجمع الخامس للعملاء، خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف تسليم عدد كبير من الوحدات خلال العام المقبل. الشركة تنتهى من تسليم مشروع ((كابيتال برايم)) خلال مارس المقبل
وقال ((شعلان))، إنَّ الشركة استطاعت تسليم المرحلة الأولى من مشروع ((كابيتال برايم)) فى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الأيام الماضية؛ حيث تم تسليم الوحدات التجارية بالكامل، وتسليم 50% من الوحدات الإدارية والطبية.
وأضاف أن شركة ((رويال للتطوير)) سوف تنتهى، خلال شهر مارس المقبل، من تسليم باقى وحدات مشروع ((كابيتال برايم)).
وأوضح أن ((كابيتال برايم)) عبارة عن مشروع متكامل يضم مختلف الأنشطة، ما بين التجارى، والإدارى، والطبى، والفندقى، ويقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويوفر خدمات متنوعة للعملاء.
وقال ((شعلان))، إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع ((مونارك)) فى ((مستقبل سيتى)) خلال عام 2027.
وأضاف أن مشروع ((مونارك)) عبارة عن كومباوند سكنى يقام على مساحة 40 فداناً تقريباً، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تلبى احتياجات العملاء. 75% من مبيعات“رويال للتطوير” لصالح المصريين العاملين بالخارج والأجانب
وأوضح أن المبيعات المتوقعة للجزء السكنى بالمشروع تصل إلى 6 مليارات جنيه، وسعر بيع المتر المربع يبدأ حالياً من 30 ألف جنيه، وتوفر الشركة أنظمة سداد على أقساط تصل إلى 10 سنوات، مشيراً إلى بدء أعمال تسوية الأرض استعداداً لبدء العمل فى الأعمال الإنشائية.
وقال ((شعلان))، إنَّ 75% من عملاء شركة ((رويال للتطوير)) من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وخاصة من دول الخليج، ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.
وأضاف أن الشركة تعتمد، فى الوقت الحالى، على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها؛ نظراً إلى امتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها الحالية.
وأوضح أن خطة الشركة الاستثمارية، خلال الفترة القادمة، تركز على زيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال عدة مشروعات جديدة، والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة.
وأشار ((شعلان))، إلى أن الشركة حريصة على الالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى خلال الفترة الحالية.
وقال إنَّ ((رويال للتطوير)) تدرس عروضاً من كبرى الشركات للتعاقد على إدارة الشق التجارى بمشروع ((كابيتال برايم))، خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع الاستعداد لبدء تشغيله بالعاصمة الإدارية، خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك لضمان جودة منتجاتها بعد التشغيل. “رويال للتطوير” تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات العام الجارى
وأضاف ((شعلان))، أن العام المقبل سوف يشهد ارتفاعاً كبيراً فى الطلب على شراء العقارات وانتعاشة فى السوق العقارى، معتبراً أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للمواطنين؛ للحفاظ على مدخراتهم، كما أنه يعد أفضل استثمار طويل الأجل.
وأوضح أن السوق العقارى فى حاجة ملحة إلى الاستقرار، مشيراً إلى ضرورة وجود ثبات فى سعر الصرف وسعر الفائدة، وبالتالى استقرار فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، ما ينعكس على شركات التطوير العقارى فى زيادة معدلات تنفيذ المشروعات.
وقال إنَّ شركة ((رويال للتطوير)) اعتمدت على عدة محاور للتحوط من زيادة أسعار مواد البناء المتتالية من خلال الإسراع فى تنفيذ الإنشاءات، والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع.
وأضاف ((شعلان))، أنّ الشركة تقوم بمراجعة الأسعار فى السوق العقارى وتسعير منتجاتها بشكل مناسب؛ لتجنب أى خسائر مالية ناتجة عن فروق الأسعار أو تحمل أعباء مالية جديدة.
وأوضح أن الشركة تدرس، خلال الفترة الحالية، عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق الحيوية لطرح مشروع جديد يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وقال ((شعلان)) إنَّ شركة ((رويال للتطوير)) تركز على منطقة شرق القاهرة؛ لأن الشركة قامت بتنفيذ أكثر من 100 مبنى سكنى بها بقاعدة عملاء تخطت 1000 عميل. 30% زيادة متوقعة فى أسعار العقارات خلال الفترة القادمة
وأشاد بتوسع شركات التطوير العقارى فى المشاركة بالمعارض الخارجية خلال الفترة الحالية لما لها من جوانب إيجابية على القطاع العقارى، كما أنها تسهم فى تنشيط ملف تصدير العقار؛ لأن الهدف منها هو جذب المستثمر الأجنبى.
وأضاف ((شعلان))، أنَّ السوق العقارى سوف يشهد زيادات فى الأسعار بنسبة 30% خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 60%، خلال العام الجارى؛ نتيجة زيادات أسعار المواد الخام على مدار عام 2023.
MENAFN30122023000202011048ID1107671270