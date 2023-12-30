((رويال للتطوير)) تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2024

قال الدكتور كريم شعلان، الرئيس التنفيذى لشركة رويال للتطوير العقارى، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.

وأضاف ((شعلان)) لـ((البورصة))، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه فى مشروعاتها منذ بداية العام وحتى منتصف شهر ديسمبر الجارى.

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وأوضح أن شركة رويال للتطوير العقارى تستهدف ضخ 270 مليون جنيه، خلال العام المقبل، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها، وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من تسليم 120 وحدة بمشروع عمارات التجمع الخامس للعملاء، خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف تسليم عدد كبير من الوحدات خلال العام المقبل.

وقال ((شعلان))، إنَّ الشركة استطاعت تسليم المرحلة الأولى من مشروع ((كابيتال برايم)) فى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الأيام الماضية؛ حيث تم تسليم الوحدات التجارية بالكامل، وتسليم 50% من الوحدات الإدارية والطبية.

وأضاف أن شركة ((رويال للتطوير)) سوف تنتهى، خلال شهر مارس المقبل، من تسليم باقى وحدات مشروع ((كابيتال برايم)).

وأوضح أن ((كابيتال برايم)) عبارة عن مشروع متكامل يضم مختلف الأنشطة، ما بين التجارى، والإدارى، والطبى، والفندقى، ويقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويوفر خدمات متنوعة للعملاء.

وقال ((شعلان))، إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع ((مونارك)) فى ((مستقبل سيتى)) خلال عام 2027.

وأضاف أن مشروع ((مونارك)) عبارة عن كومباوند سكنى يقام على مساحة 40 فداناً تقريباً، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تلبى احتياجات العملاء.

وأوضح أن المبيعات المتوقعة للجزء السكنى بالمشروع تصل إلى 6 مليارات جنيه، وسعر بيع المتر المربع يبدأ حالياً من 30 ألف جنيه، وتوفر الشركة أنظمة سداد على أقساط تصل إلى 10 سنوات، مشيراً إلى بدء أعمال تسوية الأرض استعداداً لبدء العمل فى الأعمال الإنشائية.

وقال ((شعلان))، إنَّ 75% من عملاء شركة ((رويال للتطوير)) من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، وخاصة من دول الخليج، ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.

وأضاف أن الشركة تعتمد، فى الوقت الحالى، على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها؛ نظراً إلى امتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها الحالية.

وأوضح أن خطة الشركة الاستثمارية، خلال الفترة القادمة، تركز على زيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال عدة مشروعات جديدة، والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة.

وأشار ((شعلان))، إلى أن الشركة حريصة على الالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى خلال الفترة الحالية.

وقال إنَّ ((رويال للتطوير)) تدرس عروضاً من كبرى الشركات للتعاقد على إدارة الشق التجارى بمشروع ((كابيتال برايم))، خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع الاستعداد لبدء تشغيله بالعاصمة الإدارية، خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك لضمان جودة منتجاتها بعد التشغيل.

وأضاف ((شعلان))، أن العام المقبل سوف يشهد ارتفاعاً كبيراً فى الطلب على شراء العقارات وانتعاشة فى السوق العقارى، معتبراً أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للمواطنين؛ للحفاظ على مدخراتهم، كما أنه يعد أفضل استثمار طويل الأجل.

وأوضح أن السوق العقارى فى حاجة ملحة إلى الاستقرار، مشيراً إلى ضرورة وجود ثبات فى سعر الصرف وسعر الفائدة، وبالتالى استقرار فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، ما ينعكس على شركات التطوير العقارى فى زيادة معدلات تنفيذ المشروعات.

وقال إنَّ شركة ((رويال للتطوير)) اعتمدت على عدة محاور للتحوط من زيادة أسعار مواد البناء المتتالية من خلال الإسراع فى تنفيذ الإنشاءات، والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع.

وأضاف ((شعلان))، أنّ الشركة تقوم بمراجعة الأسعار فى السوق العقارى وتسعير منتجاتها بشكل مناسب؛ لتجنب أى خسائر مالية ناتجة عن فروق الأسعار أو تحمل أعباء مالية جديدة.

وأوضح أن الشركة تدرس، خلال الفترة الحالية، عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق الحيوية لطرح مشروع جديد يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

وقال ((شعلان)) إنَّ شركة ((رويال للتطوير)) تركز على منطقة شرق القاهرة؛ لأن الشركة قامت بتنفيذ أكثر من 100 مبنى سكنى بها بقاعدة عملاء تخطت 1000 عميل.

وأشاد بتوسع شركات التطوير العقارى فى المشاركة بالمعارض الخارجية خلال الفترة الحالية لما لها من جوانب إيجابية على القطاع العقارى، كما أنها تسهم فى تنشيط ملف تصدير العقار؛ لأن الهدف منها هو جذب المستثمر الأجنبى.

وأضاف ((شعلان))، أنَّ السوق العقارى سوف يشهد زيادات فى الأسعار بنسبة 30% خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 60%، خلال العام الجارى؛ نتيجة زيادات أسعار المواد الخام على مدار عام 2023.